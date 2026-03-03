La UIA pide "respeto"y alerta por la situación crítica del sector productivo: "Sin industria no hay nación"

En un comunicado emitido este martes, la Unión Industrial Argentina ( UIA ) manifestó su profunda preocupación por la actualidad de diversos sectores fabriles y las economías regionales, advirtiendo que la transición hacia el nuevo esquema económico está impactando de manera dispar y profunda en el entramado productivo.

Bajo la histórica premisa de Carlos Pellegrini, "Sin industria no hay nación" , la entidad gremial empresaria analizó los desafíos que enfrentan las empresas en el contexto actual.

De acuerdo con la información difundida por la institución, muchas compañías, con especial énfasis en las pymes , atraviesan una coyuntura crítica caracterizada por un " bajo nivel de actividad, elevada presión fiscal y serias dificultades para acceder al financiamiento" , lo que ha derivado en una caída del empleo.

Esta preocupación fue ratificada por los representantes de las uniones industriales del Norte Argentino (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) en una reunión con el Comité Ejecutivo de la UIA.

Según los datos presentados, esta región, donde reside una cuarta parte de la población del país, registra el peor poder adquisitivo a nivel nacional y una marcada falta de inversiones privadas, lo que genera una dependencia excesiva del empleo público ante el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado.

La industria en números

La UIA destacó el rol estratégico que cumple el sector, aportando datos concretos sobre su incidencia en la estructura económica argentina:

Aporte al PBI y Fisco: La industria produce el 19% del PBI , pero su contribución tributaria es proporcionalmente mayor, representando el 27% de la recaudación fiscal nacional .

La industria produce el , pero su contribución tributaria es proporcionalmente mayor, representando el . Generación de empleo: El sector genera directamente el 19% del empleo formal (1.200.000 trabajadores) y moviliza otros 2.400.000 empleos indirectos. En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen de la actividad industrial en toda la cadena.

El sector genera directamente el (1.200.000 trabajadores) y moviliza otros 2.400.000 empleos indirectos. En total, más de dependen de la actividad industrial en toda la cadena. Exportaciones y Valor Agregado: A través de sus diversas cámaras, la UIA representa más del 25% del valor agregado bruto y el 68,5% del total de las exportaciones del país.

Apoyo a las reformas y pedido de competitividad

A pesar de las dificultades señaladas, la entidad reconoció los avances del Gobierno Nacional en la búsqueda del equilibrio fiscal, la actualización del marco laboral y la decisión de encarar reformas estructurales. Asimismo, valoraron la baja de la inflación y el proceso de integración internacional.

No obstante, la UIA subrayó que, al ser un sector transable que compite directamente con el mundo, "la industria debe adaptarse a estándares internacionales en costos financieros, infraestructura y presión impositiva". Por ello, consideran fundamental avanzar en una agenda que "elimine las distorsiones acumuladas durante décadas" y agregaron: "Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas".

Finalmente, el mensaje de la institución fue claro al exigir "respeto" hacia quienes invierten y generan empleo en el país como condición básica para reconstruir la confianza. La UIA reafirmó su compromiso de colaborar con el Gobierno y los trabajadores, sosteniendo que "la industria es parte de la solución" para lograr una economía moderna e integrada.

