Caputo cree que la inflación perforará el 1% en agosto: por qué muchos economistas no coinciden

En una exposición ante empresarios, Luis Caputo aseguró que la inflación mensual perforará el 1% en agosto . Sin embargo, distintos economistas pusieron en duda la proyección del ministro de Economía y señalaron que el contexto actual hace difícil que el índice baje a ese nivel en el corto plazo.

El 7% no camina: otro gremio rechazó la oferta de aumento del Gobierno provincial

Sin embargo, desde el Gobierno nacional mantienen una mirada optimista sobre la desaceleración de los precios, pero en el sector privado advierten que el escenario es más complejo que el de 2024 y que las herramientas utilizadas hasta ahora empiezan a mostrar límites. El último dato fue del 2,9% en enero.

Las principales contradicciones propuestas por los especialistas apuntan al comportamiento del dólar, los salarios y las tarifas , factores determinantes en la dinámica inflacionaria.

Según la visión de Épica consultores “seguirá el proceso de desinflación, pero va a ser más leve, más gradual, más lento y más moderado que lo que fue en 2024” .

El economista Martín Kalos sostuvo que “no es posible lo que plantea Caputo” y afirmó que “el Poder Ejecutivo tiene un discurso exitista respecto de la inflación que no es realista”. Recordó que el ministro ya ha afirmado en reiteradas veces que la inflación “ya no es un problema” y que estaba “aniquilada”.

En diálogo con Noticias Argentinas, Kalos consideró que, desde el “3%” actual, “probablemente empiece nuevamente a bajar, pero al oficialismo se le agotaron las dos anclas que usó durante 2024 y la primera mitad de 2025 para bajar la inflación: el dólar (su precio) y los salarios”.

“Ambos tocaran piso y empezaran a recuperar durante 2025 –en particular a partir de julio en el caso del dólar– y marcan un límite”, añadió.

Kalos apuntó que, tras la baja del tipo de cambio en enero, “hay un sendero de alza en un mediano plazo para el dólar para hacer más sustentable al modelo y que vuelva a un nivel más razonable”. “Por lo tanto, ahí hay un factor de desinflación que el Gobierno no podrá usar próximamente, al igual que los salarios, que ya están bajos respecto al costo de vida”, añadió.

En tanto, recordó que “el Gobierno tiene pendiente actualizaciones de tarifas de servicios públicos, por lo cual el desafío de seguir bajando la inflación es difícil”.

Kalos consideró importante que también sea más sustentable y sostuvo que “eso va a depender de que el Gobierno, además de apuntalar las reservas -que le falta mucho-, logre no desalinear precios relativos”.

“Es decir, que no baje el precio del dólar y que logre recomponer tanto tarifas como salarios, evitando usar esos tres precios para bajar la inflación de manera insustentable en el corto plazo”, remató.

En similar sentido se pronunció Ivan Cachanovsky, economista de Libertad y Progreso, ante la consulta de Noticias Argentinas. “Nosotros estamos viendo una inflación para diciembre que cierre en el 20% anual aproximadamente. Eso implica que para agosto, septiembre estaríamos viendo inflaciones que empiezan con 1 y no con cero”, explicó.

Cachanovsky sostuvo: “Recién estamos viendo inflación que empiece con cero para principios del próximo año. Podría ser que algún mes de este año empiece con 0, pero sería algo más bien excepcional”.