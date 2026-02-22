22 de febrero de 2026 - 15:30

En línea con la inflación, las prepagas anunciaron aumentos de hasta 3,2% para marzo

Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los Andes | Redacción Economía
Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados nuevos aumentos en las cuotas que regirán desde marzo, con subas que oscilarán entre el 2,9% y el 3,2%, según la compañía.

Los incrementos se ubican en línea con la inflación de enero, que fue del 2,9%, de acuerdo con el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien actualmente las prepagas no están obligadas a ajustar sus aranceles en función directa del índice de precios, las actualizaciones comunicadas se mantienen en torno a esa variación.

Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), detallando los precios por plan, franja etaria y región, conforme a la normativa vigente desde julio del año pasado.

Los argumentos del sector

Las compañías justifican las subas en el incremento sostenido de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El ajuste se produce en un contexto de tensión para el sistema sanitario. La Confederación Farmacéutica Argentina advirtió recientemente sobre el riesgo de desabastecimiento de medicamentos ante atrasos en los pagos por parte de obras sociales y prepagas.

Aumentos confirmados por empresa

  • Avalian: 3,2%

  • Swiss Medical: 2,9%

  • Medifé: 2,9%

  • Omint: 2,9%

  • Accord Salud: 2,9%

  • Sancor Salud: 2,9%

  • Hospital Italiano de Buenos Aires: 2,9%

  • Hospital Alemán: 2,9%

  • Hospital Luis Pasteur: 2,85%

