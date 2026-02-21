La noche impulsa el consumo: el nuevo hábito de compra online que crece en Argentina

El análisis de los canales digitales de Dia Argentina reveló que la franja posterior a las 18 se consolidó como un horario estratégico para las compras y el consumo online , marcado por elecciones menos planificadas y orientadas al placer inmediato. Los datos muestran que este fenómeno dejó de ser ocasional y se transformó en un hábito sostenido entre los consumidores.

La tendencia surge del estudio del comportamiento de usuarios en el marco de la campaña SuperDespiertos, que ofrece beneficios y promociones exclusivas en horario nocturno. Los resultados reflejan una transformación en los hábitos de compra y en la forma en que las personas integran el consumo digital a su rutina diaria.

Pago con tarjeta de crédito y compra de indumentaria, las preferencias de los mendocinos en las compras online.

A diferencia de las compras diurnas, que suelen responder a necesidades planificadas o reposición de productos esenciales, el consumo durante la noche presenta características propias. En este horario predominan los productos individuales, dulces y vinculados al “gustito” personal .

El carrito nocturno refleja decisiones más impulsivas y menos estructuradas , motivadas tanto por el deseo de disfrutar como por la oportunidad de aprovechar descuentos. Entre los productos más elegidos se destacan los alfajores, especialmente en sus versiones triples y de mousse, que lideran el ranking de ventas en esta franja horaria.

A estos productos se suma la leche, un artículo que combina funcionalidad con consumo individual y que también registra alta demanda en el período nocturno.

MQ2WMNZQGNQWIMTBGUZWGYLEMM.jpg?quality=75&smart=true&auth=d0a177971be383311432138100a222d42bbffc714ffdd546e53f4bbf0235b3b0&width=980&height=640

Perfil del consumidor y crecimiento de la tendencia

El análisis indica que más del 50% de las compras realizadas durante la noche corresponden a mujeres de entre 25 y 34 años. Se trata de un segmento con alto nivel de digitalización que incorpora la compra online como parte habitual de su vida cotidiana y encuentra en la noche un momento propio para navegar y decidir sin apuro.

La tendencia se refleja además en indicadores de crecimiento sostenido. En comparación con otros miércoles, el evento analizado registró un aumento superior al 20% tanto en pedidos como en facturación, junto con un incremento cercano al 18% en unidades vendidas. Estas cifras evidencian que el consumo nocturno se consolida como un patrón estable dentro del comercio digital.

Compras online: 70% de los argentinos investiga por internet antes de comprar Compras online: 70% de los argentinos investiga por internet antes de comprar.

Estrategias y nuevos hábitos de consumo

El fenómeno refuerza dos ejes centrales de la estrategia de la compañía: el ahorro y los canales. La disponibilidad de promociones exclusivas en plataformas digitales contribuye a consolidar un ecosistema de compra flexible, adaptado a las nuevas dinámicas del consumidor.

Más allá de los beneficios comerciales, los datos muestran una transformación cultural en los hábitos de compra. Para muchos argentinos, la noche se convirtió en el nuevo momento clave del consumo, un espacio que combina resolución de necesidades, búsqueda de ahorro y pequeños placeres que marcan el cierre de la jornada.