Neumáticos: más oferta, cambios en precios y retracción de ventas

En 2025 ingresaron al país 7.800.000 neumáticos importados , en un mercado que supera levemente las 10 millones de unidades anuales . El aumento fue del 44% interanual y, en términos de valor, las compras externas pasaron de USD 462 millones en 2024 a USD 663 millones en 2025 , según la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

El crecimiento coincidió con la eliminación de trabas administrativas y con un contexto de retracción del consumo . La combinación alteró la estructura de un negocio que durante años funcionó con un esquema de marcas acotado y barreras de ingreso más exigentes. En Mendoza, empresarios del sector describen un escenario atravesado por mayor competencia, presión sobre precios y una caída significativa en el volumen de ventas.

La liberalización de las importaciones de neumáticos produjo un cambio estructural en el mercado local a partir de 2024 y se profundizó durante 2025. La eliminación de trámites técnicos previos permitió el ingreso de una cantidad inédita de marcas, con fuerte presencia de productos asiáticos, especialmente chinos, que alteraron precios, márgenes y condiciones de competencia.

Desde el sector comercial, Valentín López, dueño de PyL Neumáticos y distribuidor de Pirelli, describió el proceso como un punto de quiebre para la actividad. “ A principios de 2024 empezaron a haber muchas más importaciones, pero el punto culmine fue en diciembre de 2024, cuando se liberaron los certificados CHAS . A partir de enero de 2025, cualquier persona puede traer cualquier neumático de cualquier origen”, explicó.

López remarcó que esa flexibilización derivó en una sobreoferta inédita. “ Hoy decimos que hay más de 125 marcas disponibles . Están las tradicionales como Pirelli , Bridgestone , Michelin y Goodyear , pero se sumaron más de cien marcas desconocidas, con calidades muy dispares”.

Desde una mirada más técnica, Guillermo Díaz Diesel, contador y gerente estratégico de Mantello, coincidió en que el cambio central fue la eliminación de controles. “Antes, para traer una cubierta, tenía que pasar una revisión técnica que podía tardar uno o dos años. Eso existía porque la cubierta corre con la vida de las personas. Hoy eso se eliminó y entran directamente sin ningún tipo de análisis”, señaló.

Díaz Diesel advirtió que el fenómeno no distingue perfiles. “Hoy cualquier persona puede importar un contenedor. En China hay más de 1.000 fábricas de neumáticos. En tres meses hacés el pedido y lo tenés acá. Eso generó una avalancha de productos, buenos y malos, que empujan los precios a la baja”.

Calidad, seguridad y garantías: el eje de la diferencia entre primeras marcas y cubiertas económicas

El incremento de la oferta puso en primer plano la discusión sobre la calidad de los neumáticos y los riesgos asociados a productos sin respaldo. Aunque los precios bajaron, la ausencia de controles oficiales trasladó la responsabilidad a los vendedores y a los consumidores.

Para Valentín López, la garantía y el respaldo de marca son determinantes. “Nosotros no podemos traer cualquier producto de mala calidad porque ponemos la cara como red. En el caso de Pirelli, la garantía es de cinco años desde la fecha de factura. En los neumáticos asiáticos, la garantía la ponemos nosotros, no el proveedor”, explicó.

El empresario sostuvo que la selección de proveedores se basa en estándares internacionales. “Las fábricas siguen teniendo certificados de calidad porque Europa y Estados Unidos los exigen. Nosotros verificamos cuatro certificaciones clave. Eso nos permite garantizar un neumático alternativo, pero hay muchos vendedores informales donde no se sabe qué se está comprando”.

Empresarios del sector advierten sobre la diferencia entre primeras marcas y cubiertas económicas en durabilidad, frenado y garantías.

Díaz Diesel profundizó sobre los riesgos técnicos. “Una cubierta mala no tiene la cantidad de alambre necesaria. Agarrás un pozo y se revienta. Me mostraron cubiertas chinas que en un viaje a Tucumán se levantaron las dos. Eso pasa porque no tienen estructura”, relató.

También marcó diferencias en el rendimiento. “Una cubierta china puede durar treinta o cuarenta mil kilómetros. Una de primera categoría, como Michelin o Bridgestone, puede llegar a cien o ciento veinte mil kilómetros. En una frenada, una buena cubierta frena en veinte metros y una mala en cuarenta. Esa es la diferencia”.

Caída de ventas, cambio en el consumo y foco en servicios para sostener la actividad

La transformación del mercado también impactó de lleno en las ventas. La mayor oferta no se tradujo en mayor consumo, sino en una fuerte retracción asociada a la pérdida de poder adquisitivo y a la incertidumbre económica.

“2025 fue uno de los peores años que vivimos, similar a la pandemia”, afirmó López. “Arrancamos 2024 con una caída cercana al 50% y terminamos 2025 con un 25% negativo. El neumático bajó mucho en dólares, pero la gente no llega al ticket de cuatro cubiertas más el servicio”. El empresario explicó que el comportamiento del consumidor cambió. “Hoy se vende menos neumático y más servicio. La gente cuida lo que tiene: hace rotación, alineación, balanceo. Sabe que es caro reemplazar”.

Desde Mantello, Díaz Diesel coincidió en el diagnóstico general. “Hay una caída del 20 al 30%, como en la construcción. Muchas empresas están cerrando sucursales o reordenándose. Fate pasó de producir veinte mil cubiertas por día a cuatro mil. Trabajar al 20% es inviable”. El contador señaló que el foco está puesto en alcanzar el punto de equilibrio. “Hoy la rentabilidad es mínima. Hay que buscar nichos, promociones y financiamiento”.