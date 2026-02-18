No es IA: un carpincho se metió a un supermercado en Brasil y los guardias lo sacaron en un carrito de compras

Una extraña visita sorprendió a los clientes de un supermercado durante la mañana del pasado sábado 14 de febrero. Un carpincho ingresó al local ubicado en la ciudad de Rio Branco, en Brasil y sorprendió a los presentes que rápidamente grabaron la escena. El video causó gran impacto y se volvió viral en redes.

Catering, piñata, juegos y más: el cumpleaños de un perro que se volvió viral

El capibara logró ingresar dentro de la tienda sin que nadie advirtiera de su presencia . En las imágenes se observa el momento en que uno de los guardias de seguridad se acerca al animal , lo levanta y coloca dentro de un carrito de compras para retirarlo del establecimiento.

El clip tuvo tal repercusión que algunos usuarios creyeron que se trataba de un contenido generado con inteligencia artificial. Sin embargo, luego se confirmó que el episodio fue real.

Una visita inesperada: Capibara se cuela en un supermercado en Brasil Un ser poco común sorprendió a clientes y empleados de la tienda, al ingresar tranquilamente por el estacionamiento y recorrer los pasillos como si se encontrara realizando sus compras. Las… pic.twitter.com/RrIhhUQvkO

Luego del incidente, la gerencia del supermercado difundió un comunicado en el que aclaró que en ese momento buscan priorizar la seguridad de los clientes y además el bienestar del carpincho. “Tan pronto como se detectó el ingreso del carpincho, nuestro equipo siguió los protocolos internos para garantizar que los clientes mantuvieran la distancia, evitando cualquier tipo de estrés o riesgo para el animal”, señalaron desde la tienda.

Según informaron, luego de haberlo retirado, el capibara fue trasladado a una zona boscosa cercana y liberado con éxito en su hábitat natural. Además, indicaron que durante todo el procedimiento el animal recibió un buen trato y no se registraron incidentes.

Visita inesperado en un bar

Una situación similar ocurrió en un bar del sur de Nueva Zelanda, con el ingreso de una foca bebé al establecimiento.

video foca en un bar Una foca bebé entró a un bar y causó ternura en redes.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, que capturaron al tierno animal al irrumpir en el establecimiento.

A pesar del intento de clientes del bar y de los mismos trabajadores, no pudieron dar con la foca. Finalmente llegaron los agentes del Departamento de Conservación, quienes liberaron al animal en la cercana Isla Rabbit, un lugar considerado seguro para la especie por la ausencia de perros.