18 de febrero de 2026 - 15:20

Alerta por el "reto del paracetamol", el peligroso desafío viral entre jóvenes

El desafío viral consiste en ingerir grandes cantidades de paracetamol para permanecer más tiempo hospitalizado, con graves riesgos para la salud.

Los jóvenes han hecho viral un reto en redes sociales que consiste en consumir paracetamol.

Alamy/Cordonpress
Por Redacción

Las redes sociales se han convertido en la principal vía de difusión del llamado “reto del paracetamol”, un desafío que consiste en ingerir la mayor cantidad posible de este medicamento para permanecer el máximo tiempo hospitalizado. La práctica, que se volvió viral entre jóvenes, ya provocó ingresos de menores en el Hospital Universitario Regional de Málaga.

El paracetamol es un fármaco con efecto analgésico y antipirético. La dosis máxima recomendada en adultos es de 4 gramos diarios, mientras que en niños debe ajustarse al peso (10-15 mg/kg por dosis y 40-60 mg/kg al día).

Según explicó Gonzalo Herradón, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, se trata de un medicamento “muy seguro” dentro de su rango terapéutico. Sin embargo, advirtió que para que se produzca una intoxicación es necesario ingerir una cantidad muy superior a la recomendada.

En la red social TikTok, la pediatra y alergóloga Davinia Vázquez, conocida como @lapediatradavinia, alertó que “pasarse de esos 4 gramos al día hace que aparezcan efectos indeseados” y subrayó que el exceso puede ser “superpeligroso”.

Qué es el reto del paracetamol y por qué puede causar insuficiencia hepática.

Daño hepático y riesgo de muerte

El principal peligro es que el paracetamol es hepatotóxico a dosis elevadas. Puede causar una insuficiencia hepática que obligue a realizar un trasplante e incluso provocar la muerte.

Herradón explicó que el medicamento se metaboliza en el hígado y genera un metabolito intermedio tóxico que normalmente es neutralizado por el glutatión. Cuando la dosis es demasiado alta y las reservas de glutatión se agotan, se produce el fallo hepático.

Si la intoxicación se detecta a tiempo, puede administrarse el antídoto N-acetilcisteína, que ayuda a restaurar esas reservas. No obstante, pasado un tiempo limitado, el daño hepático puede volverse irreversible.

Las cuatro fases de la intoxicación

De acuerdo con el Manual MSD, la toxicidad por paracetamol suele desarrollarse en cuatro etapas:

  • Fase 1 (primeras horas): vómitos sin otros síntomas relevantes.

  • Fase 2 (24 a 72 horas): náuseas, vómitos y dolor abdominal; los análisis ya muestran alteraciones hepáticas.

  • Fase 3 (3 a 4 días): empeoran los vómitos, aparece ictericia, hemorragias y pueden fallar riñones y páncreas.

  • Fase 4: puede producirse insuficiencia hepática grave con riesgo de muerte o, en algunos casos, recuperación.

Los especialistas insisten en que, aunque se venda sin receta y sea seguro en dosis adecuadas, el paracetamol no debe utilizarse para juegos o retos virales, ya que su abuso puede tener consecuencias irreversibles.

