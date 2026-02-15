Alerta en Europa por un virus tropical transmitido por mosquitos que registra casos graves

El virus del Nilo Occidental ya no es una amenaza lejana de climas tropicales. Un reciente estudio en Austria confirma un récord de infecciones transmitidas directamente por mosquitos locales , con consecuencias graves para el sistema nervioso central. Esta expansión geográfica en Europa pone en alerta a los sistemas de salud y redefine los riesgos del verano.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

La situación en Europa Central ha encendido las alarmas tras los resultados de un estudio a largo plazo del Centro de Virología de la Universidad Médica de Viena. En 2024 , se registró el mayor número de infecciones desde que el virus fue identificado en la región en 2009, con un total de 37 casos confirmados.

Lo más preocupante para las autoridades es que el virus ya se transmite a través de mosquitos autóctonos. Esto significa que el riesgo de contagio ya no está limitado a personas que regresan de viajes al extranjero, sino que se encuentra presente en los entornos cotidianos de los residentes locales.

El aumento significativo de los contagios demuestra que el virus del Nilo Occidental está firmemente establecido en zonas donde antes no circulaba. Durante el último año, se detectó una variante del virus previamente conocida solo en el sur y sureste de Europa , lo que indica una propagación geográfica continua hacia el norte.

De los 37 casos registrados en el último ciclo, 19 pacientes sufrieron cuadros graves que requirieron hospitalización inmediata. Los investigadores subrayan que, debido a la naturaleza del virus, existe un alto número de casos no reportados, ya que la mayoría de las infecciones ocurren de manera silenciosa.

Por qué el 80% de los casos pasan desapercibidos

El virus del Nilo Occidental, originario de África, presenta un desafío diagnóstico importante: en aproximadamente el 80% de los humanos, la infección es asintomática. Esto permite que el virus circule sin ser detectado en la población general hasta que aparecen los casos críticos.

Solo una de cada cinco personas infectadas presenta síntomas visibles. Sin embargo, la peligrosidad real reside en ese 1% de los casos donde la enfermedad provoca complicaciones severas:

Meningitis (inflamación de las membranas del cerebro).

Encefalitis.

Parálisis. image

El riesgo de muertes y la falta de una vacuna preventiva

Actualmente, no existe una vacuna para prevenir la infección en humanos. Esta carencia hace que el monitoreo de los focos de mosquitos sea la única herramienta efectiva para identificar áreas de riesgo antes de que se produzcan brotes masivos.

La tendencia en Europa Central sigue el camino de países del sur como Italia, donde el virus ya es endémico y se han registrado muertes recientemente. Por su parte, Grecia también informó varias muertes por infecciones en 2025, lo que confirma que los veranos cálidos y las poblaciones de mosquitos adecuadas están facilitando la permanencia del virus en el continente.

image

Ante este escenario, la recomendación médica es clara: los profesionales deben considerar una posible infección por el virus del Nilo Occidental en cuadros de meningitis o encefalitis, incluso si el paciente no tiene antecedentes de viajes recientes. La vigilancia constante será fundamental para adaptar las medidas de protección ciudadana en los próximos años.