10 de febrero de 2026 - 21:05

Cae la máxima este miércoles en Mendoza y rige alerta amarilla por vientos: a qué zonas alcanzará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura cae este miércoles en Mendoza luego de una jornada donde la máxima tocó los 36°C. Según el pronóstico del tiempo, el día se mantendrá nublado y rige alerta amarilla por vientos fuertes. Además, durante la madrugada se espera la caída de agua. A continuación, el detalle.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada parcialmente nublada, con tormentas y alerta por vientos fuertes. La máxima se mantendrá en los 27°C, mientras que la mínima será de 22°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia despejado.

mapa_alertas
Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza.

Jueves: se mantiene la máxima

El jueves 12 de febrero de 2026 se espera una jornada con poca nubosidad con un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 28°C y una mínima de 18°C. Los vientos serán leves desde el noreste. En la cordillera también se indica poca nubosidad.

