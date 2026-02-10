Cae la máxima este miércoles en Mendoza y rige alerta amarilla por vientos: a qué zonas alcanzará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

La temperatura cae este miércoles en Mendoza luego de una jornada donde la máxima tocó los 36°C. Según el pronóstico del tiempo, el día se mantendrá nublado y rige alerta amarilla por vientos fuertes. Además, durante la madrugada se espera la caída de agua. A continuación, el detalle.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada parcialmente nublada, con tormentas y alerta por vientos fuertes. La máxima se mantendrá en los 27°C, mientras que la mínima será de 22°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia despejado.