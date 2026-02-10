10 de febrero de 2026 - 16:13

La inflación en Mendoza en enero fue del 3%, por encima de la de diciembre

El 2026 arrancó con una variación del Índice de Precios al Consumidor que mostró una leve aceleración de la del último mes de 2025.

La inflación en Mendoza fue del % en enero, según la DEIE.&nbsp;

La inflación en Mendoza fue del % en enero, según la DEIE. 

Foto:

NA
Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

En la evolución interanual, es decir en comparación con enero de 2025, el IPC registró un aumento del 32,4% en la provincia. Se debe recordar que la inflación en Mendoza cerró con un 29,9% acumulado en 2025, lejos del 107,5% con el que había cerrado en 2024.

A nivel nacional, el IPC registró una variación a lo largo del año pasado del 31,5% y una interanual idéntica a la de Mendoza: también del 32,4%.

Captura de pantalla 2026-02-10 160712

Polémica por la medición

Estos días, los ojos estuvieron puestos con mayor énfasis en las cifras que publican los organismos oficiales, después de que el director del Indec, Marco Lavagna, renunciara porque el Ejecutivo nacional decidió postergar el cambio en la metodología de medición de inflación que había sido anunciado meses antes.

Captura de pantalla 2026-02-10 160724

Qué rubros fueron los que más aumentaron en Mendoza

La DEIE difundió la variación general de los precios para enero. Los rubros que más explican este incremento intermensual son: Alimentos y bebidas (3,8%); Esparcimiento (3,7%); Vivienda y servicios básicos (3,6%); y Transporte y comunicaciones (3,6%).

Equipamiento y mantenimiento del hogar registró la misma variación mensual que el nivel general (3%), mientras que otros rubros aumentaron por debajo del promedio: Otros bienes y servicios (2,5%); y Atención médica y gastos para la salud (2,1%). En cambio, Indumentaria tuvo una caída del 0,7%.

Captura de pantalla 2026-02-10 160700
