La inflación a nivel nacional fue de 2,9% en enero en medio de la polémica por el viejo IPC

La inflación registró una leve aceleración y a nivel nacional fue del 2,9% en enero de 2026 con una fuerte suba en los precios de alimentos , según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ). El acumulado de los últimos doce meses fue de 32,4%.

Inflación medida vs inflación vivida: una encuesta muestra el contraste en el bolsillo de los mendocinos

La inflación en Mendoza en enero fue del 3%, por encima de la de diciembre

Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), Restaurantes y hoteles (4,1%) y Comunicación (3,6%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el primer mes del año.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Educación y mantenimiento del hogar con 0,5% y 0,6%, respectivamente.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Al analizar el comportamiento por regiones, el mayor incremento mensual se observó en el Noreste (3,8%), mientras que el GBA y la región Pampeana mostraron subas similares al promedio nacional (2,8% y 2,9%).

En la comparación interanual, Patagonia (33,4%) y Cuyo (33,0%) encabezaron los mayores registros de inflación, en tanto que el Noroeste presentó la variación más baja (30,5%).

La publicación de estos datos estuvo marcada por la decisión del Gobierno de suspender la implementación de una nueva fórmula de cálculo que debía comenzar este mes. Dicha modificación pretendía reemplazar la canasta de consumos del año 2004 por una basada en la encuesta 2017/2018, lo que otorgaría un mayor peso a los servicios sobre los bienes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida argumentando que el cambio debe realizarse una vez que el proceso de desinflación esté consolidado, algo que estiman para julio o agosto. Sin embargo, economistas advierten que, dado que los servicios han subido por encima de los bienes recientemente, el nuevo índice podría haber arrojado una inflación levemente superior a la informada.

Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.