Hoy se dará a conocer la inflación de enero: en cuánto la ubican las consultoras privadas.

Luego de la polémica por la salida de Marco Lavagna , el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) dará a conocer este martes la inflación de enero del 2026 , el cual habría experimentado una leve desaceleración .

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) , el cual se realizó con el cálculo vigente, se dará a conocer a las 16 horas y según las estimaciones privadas rondaría en torno al 2,4% y 2,7% , por debajo del 2,8% registrado en diciembre.

Cabe recordar que el conflicto entre el presidente Javier Milei , el ministro Luis Caputo y el extitular del organismo Marco Lavagna , se desató por la nueva fórmula que se iba a usar en enero para medir la inflación. Esta fórmula incorporaba los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, con más preponderancia a los servicios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central basándose en las estimaciones privadas, previó que el IPC del primer mes de 2026 habría estado en 2,4% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 3,1% , una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%). En la comparación interanual, la variación de precios en el territorio porteño alcanzó 31,7%.

El dato porteño aparece más elevado que las estimaciones a nivel nacional, debido a que el IDECBA ya tiene la formula actualizada para medir la inflación, al hacerlo sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país, pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.

Que dicen las consultoras privadas

Las estimaciones de A C&T Asesores Económicos indican que la inflación de enero será del 2,4%, donde el rubro de alimentos y bebidas fue el que registró mayor aumento. “En bienes y servicios también aumentaron más que el promedio artículos de tocador y belleza, al igual que esparcimiento, por el alza habitual del turismo por las vacaciones de verano”, explicó la economista María Castiglioni a Clarín.

Equilibra también coincidió en 2,4% registrando los principales aumentos en los rubros restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3.1%)

Inflación, enero Inflación en enero. Los Andes

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “la suba estuvo liderada por la categoría verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en enero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el primer mes del año un 32,1%, “evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre”.

Sin embargo, se mostraron optimistas de cara al comportamiento de los precios durante el nuevo mes al proyectar que “a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual”.