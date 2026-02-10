Luis Caputo afirmó que la inflación convergerá a niveles internacionales tras el dato de enero

La inflación de enero alcanzó el 2,9% , de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). El registro superó el dato de diciembre y ubicó la variación interanual en 32,4% , con un incremento del 28,1% en bienes y del 42,1% en servicios en todo el país.

Tras la publicación del índice, el ministro de Economía, Luis Caputo , realizó un análisis a través de sus redes sociales. “ La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9% . La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%”, señaló el funcionario.

En ese marco, Caputo explicó que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero ”, proceso que, según indicó, se reflejó en una dolarización acumulada superior al 50% del M2 en los seis meses previos a las elecciones de octubre.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el programa económico mantiene como pilares el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la recapitalización del Banco Central. Bajo esa perspectiva, afirmó que “esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas” .

Caputo también destacó que el rubro “Prendas de vestir y calzado” registró una baja del 0,5% en enero y acumuló cuatro meses consecutivos de caídas en el último año . En términos interanuales, la variación de este segmento fue del 15,6%.

La difusión de los datos oficiales del IPC se dio en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna del Indec. Luego de su renuncia, oficializada la semana pasada, el organismo informó la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que debía implementarse en enero.

El cambio contemplaba la actualización de la canasta de consumos de 2004 por una correspondiente a 2017/2018, lo que habría otorgado mayor peso a los servicios frente a los bienes. Desde el Gobierno señalaron que la modificación se aplicará cuando se consolide la desaceleración de los precios, escenario que proyectan para julio o agosto.

Caputo sostuvo que la actualización debía realizarse una vez finalizado el proceso de desinflación y reconoció que existieron diferencias respecto del momento oportuno para avanzar con la modificación metodológica. Lavagna, en cambio, consideraba que el nuevo esquema ya podía estar operativo desde enero.

Inflación: qué habría ocurrido con la nueva metodología

Diversos analistas coincidieron en que la inflación de enero habría sido levemente menor si se hubiese aplicado la nueva metodología basada en la encuesta de gastos 2017/2018.

Desde la consultora Equilibra estimaron que la inflación mensual habría sido del 2,8% y la interanual del 32,9%, con diferencias mensuales que no superaron una décima a lo largo de 2025. En tanto, LCG calculó que, con los ponderadores actualizados, la inflación de enero también se habría ubicado en el 2,8%, debido a una menor incidencia del rubro alimentos y bebidas.

En la misma línea, Romano Group y GMA Capital proyectaron una variación del 2,8% y señalaron que la actualización de ponderaciones reduce el peso de rubros como alimentos, restaurantes y hoteles, que registraron fuertes subas durante el mes.

Por su parte, Econviews estimó que la inflación podría haber sido incluso del 2,7% si se aplicaba la nueva fórmula. Según el análisis, la mayor ponderación de tarifas habría sido compensada por el menor peso de los alimentos, lo que habría derivado en un índice levemente inferior al finalmente publicado por el Indec.