8 de mayo de 2026 - 14:28

Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales: "Seremos potencia minera "

El ministro de Economía anunció un nuevo régimen de beneficios fiscales y aduaneros destinado a impulsar industrias vinculadas al cobre, litio y energías renovables. El proyecto será enviado al Congreso la próxima semana y prevé una reducción del impuesto a las ganancias al 15%.

Caputo anunció un súper RIGI para industrias vinculadas a recursos naturales

Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un “SUPER RIGI”, un nuevo régimen de incentivos destinado a promover la industrialización de los recursos naturales y atraer inversiones para sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.

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Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, Caputo explicó que el esquema buscará fomentar industrias asociadas a la minería y la transición energética, como refinación y laminado de cobre, fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 08.05.2026

“Argentina será una potencia minera en algunos años”, aseguró el funcionario, al destacar el potencial del país en el desarrollo del cobre y el litio.

Entre los principales beneficios del nuevo régimen, Caputo detalló que el impuesto a las ganancias será del 15%, frente al 25% que establece el RIGI actual. Además, prevé una amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes.

El programa también incluirá exención de aranceles para determinadas importaciones y retenciones cero para exportaciones. A su vez, las provincias adheridas no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5%, mientras que se limitarán las tasas municipales sobre ventas.

El ministro adelantó que el proyecto será enviado al Congreso la próxima semana y sostuvo que la iniciativa apunta a consolidar inversiones de largo plazo. Según indicó, los pedidos vinculados al RIGI podrían alcanzar los 140.000 millones de dólares en las próximas semanas.

“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá”, afirmó Caputo, quien también defendió el rumbo económico del Gobierno al señalar que “las ideas de la libertad funcionan” y generan interés internacional por invertir en el país.

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