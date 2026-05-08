Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales: "Seremos potencia minera "

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este viernes la creación de un “SUPER RIGI” , un nuevo régimen de incentivos destinado a promover la industrialización de los recursos naturales y atraer inversiones para sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.

Caputo criticó a sectores empresarios y sostuvo que "algunos quieren competir y otros no"

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni , Caputo explicó que el esquema buscará fomentar industrias asociadas a la minería y la transición energética, como refinación y laminado de cobre, fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes.

“Argentina será una potencia minera en algunos años” , aseguró el funcionario, al destacar el potencial del país en el desarrollo del cobre y el litio.

Entre los principales beneficios del nuevo régimen, Caputo detalló que el impuesto a las ganancias será del 15%, frente al 25% que establece el RIGI actual. Además, prevé una amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes.

El programa también incluirá exención de aranceles para determinadas importaciones y retenciones cero para exportaciones. A su vez, las provincias adheridas no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5%, mientras que se limitarán las tasas municipales sobre ventas.

El ministro adelantó que el proyecto será enviado al Congreso la próxima semana y sostuvo que la iniciativa apunta a consolidar inversiones de largo plazo. Según indicó, los pedidos vinculados al RIGI podrían alcanzar los 140.000 millones de dólares en las próximas semanas.

“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá”, afirmó Caputo, quien también defendió el rumbo económico del Gobierno al señalar que “las ideas de la libertad funcionan” y generan interés internacional por invertir en el país.