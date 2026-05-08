Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales: "Seremos potencia minera "

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un “SUPER RIGI”, un nuevo régimen de incentivos destinado a promover la industrialización de los recursos naturales y atraer inversiones para sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, Caputo explicó que el esquema buscará fomentar industrias asociadas a la minería y la transición energética, como refinación y laminado de cobre, fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes.
Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 08.05.2026
“Argentina será una potencia minera en algunos años”, aseguró el funcionario, al destacar el potencial del país en el desarrollo del cobre y el litio.
Entre los principales beneficios del nuevo régimen, Caputo detalló que el impuesto a las ganancias será del 15%, frente al 25% que establece el RIGI actual. Además, prevé una amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes.
El programa también incluirá exención de aranceles para determinadas importaciones y retenciones cero para exportaciones. A su vez, las provincias adheridas no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5%, mientras que se limitarán las tasas municipales sobre ventas.
El ministro adelantó que el proyecto será enviado al Congreso la próxima semana y sostuvo que la iniciativa apunta a consolidar inversiones de largo plazo. Según indicó, los pedidos vinculados al RIGI podrían alcanzar los 140.000 millones de dólares en las próximas semanas.
“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá”, afirmó Caputo, quien también defendió el rumbo económico del Gobierno al señalar que “las ideas de la libertad funcionan” y generan interés internacional por invertir en el país.