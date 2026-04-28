Caputo aseguró que "la economía resistió shocks internos y externos" y proyectó ingresos por US$2.000 millones por privatizaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo , estimó que el proceso de privatizaciones y concesiones de activos estatales continuará durante todo el año y generará ingresos por alrededor de US$2.000 millones , en una señal dirigida a los mercados sobre la capacidad del país para afrontar compromisos de deuda.

Luis Caputo y el hijo de Trump se enfrentaron contra un periodista británico por el tema Malvinas

Caputo aceptó la renuncia de Frugoni tras el escándalo por bienes no declarados en Miami

Durante su exposición en la ExpoEFI 2026 , realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el funcionario aseguró que el programa económico mostró solidez frente a distintos escenarios adversos, tanto internos como externos.

Caputo afirmó que en los últimos meses la economía atravesó “un shock interno brutal” , en referencia a la fuerte dolarización de los activos financieros, que alcanzó el 50% del agregado monetario M2, un nivel que calificó como inédito.

En paralelo, destacó que el país logró resistir tensiones internacionales sin corridas cambiarias ni desestabilizaciones, al sostener que “Argentina es el país que mejor ha enfrentado el shock externo”.

Exposición completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , en la jornada de apertura de la edición 2026 de @ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones) realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. pic.twitter.com/jbWKMraCXK

Obras, crecimiento y exportaciones

En materia de actividad, el ministro anticipó avances en sectores clave como la industria y la construcción. En este último caso, señaló que para julio habrá unos 9.000 kilómetros de corredores viales en ejecución, junto con la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y el traspaso de trazas a las provincias.

Respecto al frente externo, Caputo indicó que el país se acerca a los US$100.000 millones en exportaciones, al tiempo que proyectó un superávit energético de US$350.000 millones hacia 2035 y otros US$162.000 millones provenientes del sector minero.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que el modelo económico apunta a mejorar el poder de compra de la población, promoviendo el acceso a bienes de mayor calidad a menor precio mediante la reducción de impuestos y la eliminación de regulaciones.

Finalmente, sostuvo que, según las proyecciones oficiales, la economía argentina podría crecer cerca de un 20% en el período comprendido entre 2023 y 2027.