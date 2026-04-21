Avanza la Red Federal de Concesiones: el Gobierno abrió ofertas para 1.900 km de rutas

Luis Caputo , ministro de Economía, confirmó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones . La medida surge en el marco del plan del Gobierno para transferir a manos privadas la operación de corredores viales estratégicos .

A través de la red social X, el funcionario detalló que esta fase incluye más de 1.900 kilómetros de rutas , entre ellas accesos clave como la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 5 , consideradas fundamentales para la circulación y el transporte.

Importante Hoy realizamos la apertura de ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Sumamos más de 1.900 km de rutas estratégicas, incluyendo accesos clave como la Autopista Riccheri y la RN 5. Este avance es fundamental: estamos licitando los…

Caputo destacó que se trata de los tramos con mayor volumen de tránsito del país y defendió el modelo impulsado por el Gobierno, basado en inversión privada sin asistencia del Estado nacional.

Según explicó, el proceso de licitación se desarrolla bajo criterios de eficiencia, transparencia y rigurosidad técnica . Además remarcó que continúan en competencia únicamente las empresas que acreditaron solvencia técnica y financiera .

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo es avanzar con obras y mantenimiento sin recurrir a subsidios públicos, promoviendo un esquema de competencia real entre las compañías participantes.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público en infraestructura y avanzar hacia un sistema de concesiones viales que permita modernizar la red de rutas. En ese sentido, Caputo aseguró que el plan apunta a consolidar una infraestructura vial más eficiente, financiada por el sector privado y orientada a mejorar la conectividad en todo el país.