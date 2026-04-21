21 de abril de 2026 - 23:09

Avanza la Red Federal de Concesiones: el Gobierno abrió ofertas para 1.900 km de rutas

El Gobierno abrió las ofertas económicas para una nueva etapa de concesiones viales que incluye rutas clave. Caputo destacó que el esquema se realizará sin subsidios y con competencia entre empresas.

El ministro de Economía, Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. La medida surge en el marco del plan del Gobierno para transferir a manos privadas la operación de corredores viales estratégicos.

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A través de la red social X, el funcionario detalló que esta fase incluye más de 1.900 kilómetros de rutas, entre ellas accesos clave como la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 5, consideradas fundamentales para la circulación y el transporte.

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Corredores viales con financiamiento privado

Caputo destacó que se trata de los tramos con mayor volumen de tránsito del país y defendió el modelo impulsado por el Gobierno, basado en inversión privada sin asistencia del Estado nacional.

Según explicó, el proceso de licitación se desarrolla bajo criterios de eficiencia, transparencia y rigurosidad técnica. Además remarcó que continúan en competencia únicamente las empresas que acreditaron solvencia técnica y financiera.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo es avanzar con obras y mantenimiento sin recurrir a subsidios públicos, promoviendo un esquema de competencia real entre las compañías participantes.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público en infraestructura y avanzar hacia un sistema de concesiones viales que permita modernizar la red de rutas. En ese sentido, Caputo aseguró que el plan apunta a consolidar una infraestructura vial más eficiente, financiada por el sector privado y orientada a mejorar la conectividad en todo el país.

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