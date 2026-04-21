Avanza la Red Federal de Concesiones: el Gobierno abrió ofertas para 1.900 km de rutas

Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. La medida surge en el marco del plan del Gobierno para transferir a manos privadas la operación de corredores viales estratégicos.
A través de la red social X, el funcionario detalló que esta fase incluye más de 1.900 kilómetros de rutas, entre ellas accesos clave como la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 5, consideradas fundamentales para la circulación y el transporte.
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Corredores viales con financiamiento privado
Caputo destacó que se trata de los tramos con mayor volumen de tránsito del país y defendió el modelo impulsado por el Gobierno, basado en inversión privada sin asistencia del Estado nacional.
Según explicó, el proceso de licitación se desarrolla bajo criterios de eficiencia, transparencia y rigurosidad técnica. Además remarcó que continúan en competencia únicamente las empresas que acreditaron solvencia técnica y financiera.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo es avanzar con obras y mantenimiento sin recurrir a subsidios públicos, promoviendo un esquema de competencia real entre las compañías participantes.
La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público en infraestructura y avanzar hacia un sistema de concesiones viales que permita modernizar la red de rutas. En ese sentido, Caputo aseguró que el plan apunta a consolidar una infraestructura vial más eficiente, financiada por el sector privado y orientada a mejorar la conectividad en todo el país.