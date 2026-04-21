Milei enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO y aplicar Ficha Limpia

Javier Milei anunció que el Gobierno nacional avanzará con una reforma electoral que será enviada al Congreso este miércoles 22 de abril . La iniciativa comentada por el presidente contempla cambios de fondo en el sistema político actual, especialmente las PASO -una propuesta de campaña de Milei-.

Milei cerró su visita en Israel participando y cantando en el Día de la Independencia

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA…

De esta manera, entre los puntos centrales el proyecto propone eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), además de introducir nuevas reglas vinculadas al financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia (condiciones para ser candidato).

A través del mensaje en su cuenta personal de X, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad y la joda”. En ese hilo, cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta” .

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

La imagen digital de Milei también cayó

QSocial Big Data, a través de su sistema de monitoreo estratégico QMonitor, presenta una nueva edición del Panorama digital argentino, un análisis en profundidad de la conversación digital en el país que combina etnografía digital y análisis de grandes volúmenes de datos.

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la fuerte caída de la vitalidad digital del presidente Javier Milei en la plataforma X. En diciembre de 2023, el presidente acumulaba 3,1 millones de acciones mensuales en su antigua fortaleza digital. En marzo de 2026, esa cifra se redujo a apenas 400.000, lo que representa un desplome del 87% en 27 meses. X, concluye el informe, dejó de ser el territorio presidencial por excelencia. Paradójicamente, durante ese mismo período, el ecosistema de influenciadores libertarios en X multiplicó sus publicaciones.

Sin embargo, el informe advierte que esos esfuerzos se utilizan mayoritariamente para consolidar identidad interna y atacar adversarios, no para captar nuevos votantes. La comunidad oficialista habla cada vez más para adentro.