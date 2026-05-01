Caputo se reunió con la reina Máxima en el Foro Llao Llao y hablaron de inclusión financiera

El ministro de Economía y la monarca coincidieron en la importancia de la inclusión financiera durante un encuentro en Bariloche, ante empresarios y referentes tecnológicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves de la cena del Foro Llao Llao en San Carlos de Bariloche, donde mantuvo un encuentro con la reina Máxima de los Países Bajos.

El titular del Palacio de Hacienda, que viajó de manera sorpresiva al sur del país, destacó la coincidencia con la monarca en temas vinculados al desarrollo económico y el acceso a servicios financieros.

A través de sus redes sociales, Caputo expresó su satisfacción por el intercambio: “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2049967170969383215&partner=&hide_thread=false Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026 Por su parte, la reina Máxima —quien también se desempeña como referente en temas de inclusión financiera a nivel internacional— centró su agenda en la importancia de la salud financiera.

Durante su exposición ante más de un centenar de referentes del mundo emprendedor y tecnológico, instó a las empresas a involucrarse activamente en la educación financiera de sus empleados como herramienta clave para mejorar su calidad de vida.