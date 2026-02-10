Inflación medida vs inflación vivida: una encuesta muestra el contraste en el bolsillo de los mendocinos

La consultora RZ , que dirige el politólogo Rubén Zavi , realizó un relevamiento para conocer el impacto real de la inflación en los mendocinos , y los resultados arrojaron diferencias significativas con los datos de desaceleración que informa el INDEC . En ese sentido, el 65% de los consultados afirmó que la suba de precios impactó en su economía personal durante el último mes , mientras que el consumo se vio afectado .

El informe, titulado “Percepción de precios y hábitos de consumo en Mendoza” , se realizó sobre un universo de 1.126 casos efectivos , entre el 27 de enero y el 3 de febrero , a personas residentes en el Gran Mendoza .

Ante la pregunta “En los últimos 30 días, ¿cómo impactó la inflación en tu economía personal?” , el 41,95% respondió que el impacto fue “bastante” , mientras que otro 23,73% señaló que fue “mucho” .

En orden decreciente, un 13,14% sostuvo que el impacto fue “poco” , un 11,86% se mostró indiferente , y finalmente un 9,32% aseguró que la inflación no le impactó “para nada” .

Al consultar qué rubro aumentó más y afectó en mayor medida , el 52,97% de los encuestados señaló a vivienda y servicios —alquiler, luz, gas y agua—, muy por encima de otros rubros (17,80%), transporte (11,44%) y comunicaciones (10,17%).

Encuesta 2

Consumo en baja

El informe también indagó sobre vacaciones y/o viajes. Un 37,71% de los consultados indicó que no viajó ni tiene previsto hacerlo, mientras que un 34,75% señaló que postergó sus planes por motivos económicos.

En tanto, un 11,02% afirmó que pudo viajar como lo tenía previsto, un 9,32% no lo hizo pero planea viajar, y un 7,2% logró hacerlo, aunque por menos tiempo o de manera más económica.

Además, más de la mitad de los encuestados (52,54%) sostuvo que no pudo salir a comer a restaurantes ni realizar salidas recreativas en los últimos 30 días.

Un 16,53% dijo que lo hizo “muy poco”, otro 13,14% respondió “poco”, un 9,75% indicó que pudo hacerlo con algunas restricciones, y solo un 8,05% aseguró haber salido con total normalidad.

Encuesta 3

Compras postergadas

Más adelante, el consultor preguntó si, debido a la eliminación de aranceles a la importación de celulares, planean comprar un teléfono móvil en los próximos meses en caso de una baja de precios.

Solo el 19,49% respondió afirmativamente, mientras que un 33,47% señaló que no lo necesita y un 47,03% lo descartó de plano.

Encuesta 4

Perspectivas sobre el gobierno de Javier Milei

En otro apartado, la encuesta menciona una afirmación del presidente Javier Milei, quien sostuvo que para agosto de 2026 la inflación será “cero coma algo”, y consultó: “¿Qué tan probable creés que es que tu situación económica personal mejore en los próximos meses?”

Las respuestas reflejaron escaso optimismo: un 43,64% consideró que es “nada probable” que su economía mejore, mientras que otro 25,85% indicó que es “poco probable”.

Encuesta 5

Las conclusiones del consultor

En su análisis, Rubén Zavi señaló que la comparación entre los datos oficiales del INDEC y los resultados del relevamiento realizado en Mendoza permite “observar con claridad una brecha cada vez más relevante entre la inflación medida y la inflación vivida”.

“Mientras los indicadores nacionales muestran una desaceleración sostenida del Índice de Precios al Consumidor, la percepción social continúa reflejando un impacto significativo en la economía cotidiana de los hogares”, sostiene el informe.

Según el INDEC, en diciembre de 2025 la inflación mensual fue del 2,8% y la variación interanual alcanzó el 31,5%, consolidando una tendencia de desaceleración respecto de años anteriores.

Sin embargo, la encuesta revela que el 65% de los mendocinos considera que la inflación impactó mucho o bastante en su economía personal, un dato que evidencia que la baja inflacionaria aún no se traduce en un alivio perceptible.

Esta distancia se explica, en gran medida, por la composición del aumento de precios. El INDEC identifica a Transporte (4,0%) y Vivienda y servicios (3,4%) como los rubros con mayores subas mensuales, junto con la incidencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.

La encuesta confirma esta dinámica desde la percepción ciudadana: el 52,97% señala a vivienda y servicios como el rubro que más aumentó y más los afectó, seguido por transporte (11,44%) y comunicaciones (10,17%).

En diálogo con Los Andes, el consultor explicó que “estos datos oficiales y la encuesta no se contradicen, sino que muestran que, aun con una inflación en desaceleración, la sociedad no percibe esos cambios en su vida diaria”.

“Para la gestión pública y la comunicación política el desafío es claro: la estabilidad macroeconómica necesita traducirse en mejoras concretas. En la encuesta realizada en enero, un 44% de la población mendocina veía mal la economía, aunque el 52% cree que vale la pena el sacrificio, algo que se reflejó en las últimas elecciones de medio término, donde casi el 53% votó por Javier Milei”, concluyó Zavi.