Caputo dijo que la salida de Lavagna del Indec fue "amigable": la nueva fórmula que quiere para medir la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este miércoles que Marco Lavagna dejó el Indec “de manera amigable” y afirmó que su salida del organismo respondió a cuestiones técnicas vinculadas a la medición del índice de inflación , al tiempo que descartó presiones externas o conflictos internos.

En declaraciones a LN+, Caputo sostuvo que “no hay nada que ocultar” tras la renuncia del extitular del Instituto Nacional de Estadística y Censos y negó que la decisión haya estado influida por el Fondo Monetario Internacional . “ Tampoco hubo una presión del FMI para variar la medición”, enfatizó.

El ministro explicó que existía una idea de modificar el método de medición durante la etapa de desinflación y que Lavagna había anunciado una fecha concreta para implementar esos cambios, aunque el proceso se terminó demorando . En ese contexto, atribuyó las versiones que circularon tras la salida del funcionario a “un ataque político” de sectores que, según dijo, “quieren que al país le vaya mal”.

Caputo subrayó además que “lo del Indec no tuvo impacto” en el Gobierno que encabeza Javier Milei y reveló que el propio Lavagna se comunicó con él para expresar que lamentaba la ola de versiones surgidas tras su renuncia. Incluso, señaló que el exfuncionario se ofreció a realizar una declaración pública para aclarar la situación.

Señaló que tanto el Presidente como él no estaban "de acuerdo técnicamente con cambiar el índice" y explicó los motivos detrás de las diferencias.

"La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas", aclaró Caputo sobre la metodología que buscaba implementar Lavagna.

Agregó que la propuesta del exdirector del Indec estaba desactualizada pese a ser nueva porque, dijo, "probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren mas con los 2018 que los de 2018 con antes".

"Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales", declaró el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda trazó un panorama optimista para la economía y anticipó que este año el país crecerá cerca de un 4%, con mejora de los salarios y una continuidad en la baja de la inflación y la pobreza. “Se recuperó la esperanza”, afirmó, y aseguró que el actual gobierno “sacó de la pobreza a 23 millones de argentinos”.

Caputo también destacó la llegada de inversiones y sostuvo que muchos jóvenes que se habían ido del país están regresando, al considerar que se trata de “un cambio profundo” basado en la baja de impuestos y la apertura económica. No obstante, remarcó que el Gobierno de Milei “debe tener empatía con los 47 millones de argentinos”.

Embed - "La economía abierta favorece a la gente": Luis Caputo, mano a mano con Luis Majul

Consultado por la polémica en torno al precio de la ropa, luego de que reconociera vestirse con indumentaria comprada en el exterior, el ministro sostuvo que fue “sincero”, aunque admitió que a algunos sectores “quizás no les guste”. En ese sentido, afirmó que la industria textil ahora puede competir, a pesar de la diferencia de precios entre productos nacionales e importados.

“Con una economía cerrada, como sucedía antes, esto no pasaba porque no había crecimiento”, afirmó al comparar el actual escenario con gestiones anteriores.

Finalmente, se refirió a las críticas del empresario Paolo Rocca, tras la pérdida de una licitación vinculada a la provisión de caños para Vaca Muerta, y negó cualquier irregularidad. “No hubo competencia desleal. Techint es una empresa con una espalda enorme y puede volver a competir tranquilamente en próximas licitaciones”, concluyó.