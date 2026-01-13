El 2025 cerró con la inflación más baja en ocho años

El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de diciembre y, con él, cuánto subieron los precios durante todo 2025 . De este modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,8% para el último mes del año, lo que implicó un incremento anual de 31,5% a nivel nacional.

En la provincia por otra parte, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) aportó que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor para el Gran Mendoza registró en Diciembre una variación del 2,8% con relación al mes anterior y una acumulada anual de 29,9%.

Según expresó el informe del Indec los rubros que más aumentaron fueron: Transporte (4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,4%, Comunicación 3,3%, Restaurantes y Hoteles 3,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,8%), Bienes y Servicios varios (2,6%), Recreación y cultura (2,5%), Salud (2,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2%), Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

En Mendoza , los porcentajes de subas fueron similares aunque en segundo lugar, luego de Transporte, se registró un aumento de 3,4% en Alimentos y Bebidas. “La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, destacó el informe del Indec. En este marco, los analistas expresaron que así como en diciembre hay un componente estacional, por el tema cambiario pudo haber traslado a precios en alimentos. “El de la carne es un ejemplo”, expresó el economista Nicolás Aroma.

En este marco, la inflación de 2025 fue la más baja registrada en los últimos ocho años . En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se había ubicado en 24,7% y había sido el menor número desde 2011. En tanto, el IPC aumentó 117% durante el 2024 por lo que el Gobierno ha salido a celebrar la cifra. Sin embargo, no ha logrado su objetivo inicial de comenzar 2026 con valores más cercanos al uno por ciento que al dos por ciento mensual.

Nicolás Aroma, economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, observó que desde mayo de 2025 el índice mensual ha ido al alza y no al contrario. Esta tendencia creciente siguió el siguiente camino: 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y 2,*% en diciembre. “Esto parecería ir en contra de los objetivos del Gobierno de empezar 2027 con inflación cercana al cero”, observó Aroma.

image Los datos de Mendoza según la DEIE

Desde su punto de vista, si bien el IPC de 2025 es uno de los más bajos en muchos años, existe una inflación estructural en torno al 2% o más que no se ha podido resolver –como se pretendía- el año que acaba de finalizar. La disminución para este 2026 tiene algunos puntos en contra que tienen que ver con el valor del dólar, la reestructuración de los subsidios y el cambio en la canasta de medición.

Con relación a la cifra de diciembre y el número de 2025, el economista José Vargas de la consultora Evaluecon, recordó que fin de año es un mes estacional por fiestas, vacaciones, aguinaldo y algo de la incidencia del dólar. “Es claro que la inflación anual ha sido mucho más baja que la del año anterior, pero aún es relativamente alta ya que Argentina está en el sexto lugar entre los países con inflación más alta del mundo”, comentó Vargas.

En este sentido, el economista de International Valeu Group, Daniel Garro, destacó que las variaciones de precios de 2025 fue un proceso que se realentizó. Desde su punto de vista es lógico que el número todavía no esté tan bajo debido a que todavía continúa la etapa de reestructuración de precios relativos. “La disminución de subsidios a los servicios públicos hace que al IPC le cueste ir hacia un número que arranque con uno”, destacó Garro.

El peso de las bandas

Un punto a mirar con relación a la inflación de 2026 es el valor del dólar. A partir de enero de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCREA) ajustó el esquema de bandas cambiarias con una actualización basada en la inflación pasada con dos meses de rezago. De este modo, las personas sabrán con 60 días de antelación cuál podría ser el valor del dólar ya que aunque se trata de un rango, lo cierto es que este precio ha tendido a ir hacia la banda más alta.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea detalló que a lo largo de enero las bandas se ajustarán a un ritmo diario consistente con el 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre. “Esto implica que la banda inferior descenderá gradualmente desde los $916 con los que cerró diciembre hasta los $894 hacia fin de mes, mientras que la cota superior subirá de $1.527 a niveles cercanos a los $1.564”, puntualizó.

En febrero, las bandas se ajustarán por la cifra de inflación de diciembre que fue de 2,8%. Desde el Ieral observaron que esta novedad “condiciona el sendero del tipo de cambio nominal en 2026 y refuerza la necesidad de consolidar el proceso de desinflación”. Desde el punto de vista del economista Nicolás Aroma, el Gobierno afloja de esta manera una de sus principales anclas de inflación que era el valor (planchado) del dólar; algo para lo que en su momento necesitó un salvataje financiero.

“Será preciso mirar muy de cerca esta situación porque podría tener un impacto en la inflación”, observó el economista del Centro de Economía y Finanzas. De este modo, si el IPC diera un salto, podría impactar en una devaluación mayor de la esperada con el consiguiente impacto en precios y así sucesivamente. Desde la Mediterránea expresaron que si se considera la inflación proyectada para diciembre, el techo de la banda subiría un 5% en el primer bimestre de 2026, muy por encima del 2% que arrojaba el esquema anterior.

Cambio en la medición y perspectivas

A partir de este mes, el Indec cambiará la manera de medir la inflación. En concreto, utilizará la nueva canasta básica de consumo de los argentinos relevada en el Censo de 2022, por lo que los ítems se ponderarán de manera diferente. Entre otros cambios, los servicios tendrían una mayor prevalencia a la hora de establecer el promedio; un punto importante dado que estos han tenido incrementos mayores que los bienes.

En este sentido, José Vargas, de la consultora Evaluecon, expresó que para enero se espera un IPC similar al de diciembre por arrastre estadístico y porque todavía es relativamente estacional dadas las vacaciones. “Sumado al cambio de metodología y a que en febrero y marzo también suele haber subas estacionales por el inicio de clases, no se espera una merma importante al menos hasta abril”, observó Vargas.

Además del nuevo esquema cambiario y de la medición estadística, también habrá que ver cómo se resuelve, en palabras de Daniel Garro, el sistema de encajes bancarios –uno de los grifos monetarios secundarios que aún persisten. Aunque desde su punto de vista no es algo de gran peso, el Gobierno deberá manejarlo con precisión quirúrgica para no ampliar la base monetaria.

Otra ancla de la inflación han sido los salarios planchados que han impactado en la baja actividad y, por ende, en dificultades para aumentar precios. Más allá de esto, los economistas en líneas generales coincidieron en que en el peor de los escenarios la inflación será igual a la de este año y, con una mirada optimista, que tenderá a la baja pero continuará en los dos dígitos.