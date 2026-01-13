El Gobierno festejó el dato de inflación de diciembre: "La más baja de los últimos 8 años"

Tras conocerse el IPC de diciembre, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo ratificaron el superávit fiscal y el control monetario como los pilares del plan de estabilización.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de 2025 cerró en 31,5%, consolidándose como la cifra anual más baja desde 2017. El dato surge luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre registrara una suba del 2,8%, evidenciando una ligera aceleración frente al 2,5% de noviembre debido a factores estacionales,

El presidente Javier Milei celebró los resultados a través de sus redes sociales con un contundente mensaje de respaldo a su ministro de Economía: “Toto, el más grande. Fin”. Por su parte, Luis Caputo calificó el dato como un “logro extraordinario”, destacando que se obtuvo en un marco de reacomodamiento de precios relativos y una fuerte contracción en la demanda de dinero.

TOTO, EL MÁS GRANDE.

Fin.



Desde el Palacio de Hacienda, Caputo reafirmó que la hoja de ruta seguirá basándose en tres ejes fundamentales: el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central (BCRA). "Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación", sentenció el ministro.

En sintonía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó que al inicio de la gestión libertaria en 2023, los precios corrían a una velocidad anual del 211,4%. Asimismo, otros funcionarios como Diego Santilli y Patricia Bullrich destacaron que este descenso se logró sin controles de precios ni cepos, diferenciándose de la gestión anterior, donde la inflación mensual llegó a alcanzar picos del 25%.

La inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años.



Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo.



Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer.

Fin.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 13, 2026 Perspectivas para 2026 La caída de la inflación interanual fue de 86,3 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024. Para el próximo año, el Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1%, aunque analistas privados estiman que la cifra podría situarse en torno al doble de lo previsto por el Ejecutivo.