13 de enero de 2026 - 17:33

El Gobierno festejó el dato de inflación de diciembre: "La más baja de los últimos 8 años"

Tras conocerse el IPC de diciembre, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo ratificaron el superávit fiscal y el control monetario como los pilares del plan de estabilización.

El Gobierno celebró el dato de la inflación de diciembre&nbsp;

El Gobierno celebró el dato de la inflación de diciembre 

Foto:

X / @JMilei
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de 2025 cerró en 31,5%, consolidándose como la cifra anual más baja desde 2017. El dato surge luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre registrara una suba del 2,8%, evidenciando una ligera aceleración frente al 2,5% de noviembre debido a factores estacionales,

Leé además

Un decreto del Poder Ejecutivo garantiza el pago completo del adicional en casos de licencias por salud, cirugías y embarazo de alto riesgo.

Licencias médicas y recargo de servicio: los cambios que fijó el Gobierno para los policías y penitenciarios

Por Redacción Política
La inflación pone el piso al dólar y el mercado pone precio a la primera licitación del año.

Semana económica clave para el Gobierno: inflación, licitación y nuevo esquema monetario

Por Redacción Economía

El presidente Javier Milei celebró los resultados a través de sus redes sociales con un contundente mensaje de respaldo a su ministro de Economía: “Toto, el más grande. Fin”. Por su parte, Luis Caputo calificó el dato como un “logro extraordinario”, destacando que se obtuvo en un marco de reacomodamiento de precios relativos y una fuerte contracción en la demanda de dinero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2011152295711687114?s=20&partner=&hide_thread=false

Desde el Palacio de Hacienda, Caputo reafirmó que la hoja de ruta seguirá basándose en tres ejes fundamentales: el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central (BCRA). “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación”, sentenció el ministro.

En sintonía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó que al inicio de la gestión libertaria en 2023, los precios corrían a una velocidad anual del 211,4%. Asimismo, otros funcionarios como Diego Santilli y Patricia Bullrich destacaron que este descenso se logró sin controles de precios ni cepos, diferenciándose de la gestión anterior, donde la inflación mensual llegó a alcanzar picos del 25%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2011153942349238436?s=20&partner=&hide_thread=false

Perspectivas para 2026

La caída de la inflación interanual fue de 86,3 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024. Para el próximo año, el Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1%, aunque analistas privados estiman que la cifra podría situarse en torno al doble de lo previsto por el Ejecutivo.

Desde el equipo económico, figuras como Felipe Núñez y Lisandro Catalán insistieron en que el equilibrio fiscal no es un eslogan, sino la clave que permitió alcanzar la inflación más baja en ocho años en medio de una salida del cepo con flotación cambiaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luego de los daños por el granizo este martes, en la misma zona que el año pasado, surge en debate sobre la reconversión de cultivos

Tras el granizo, se reabre la discusión sobre la reconversión de cultivos en Mendoza

Por  Sandra Conte  y Soledad Gonzalez
Guillermo Francos dio fuertes declaraciones públicas en medio de sus vacaciones familiares.  

Guillermo Francos apuntó contra las autoridades de la AFA: "Tienen los dedos verdes"

Por Redacción Política
El Gobierno festejó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

El Gobierno celebró el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y lo calificó como "histórico"

Por Redacción Política
La medida busca reconocer las funciones permanentes de abogados y administrativos que intervienen en la defensa judicial del Estado.

Ya rige la ley que otorga un millonario adicional a los abogados del Gobierno: cuánto cobrarán

Por Redacción Política