Inflación: la histórica cifra para 2025 que hoy será anunciada por el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) difundirá este martes por la tarde el dato de inflación de diciembre y, con él, el cierre completo del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de 2025. El informe permite conocer el desempeño de los precios en el último mes del año y el acumulado anual, en un contexto de desaceleración inflacionaria que sigue de cerca el Gobierno y el mercado.

Según proyecciones de consultoras privadas especializadas en análisis macroeconómico, la inflación de diciembre ronda el 2,6% y el acumulado anual se ubica cerca del 31 %. De confirmarse ese número, se trata del registro más bajo desde 2017 , cuando el índice oficial marcó 24,8% durante el segundo año de la gestión de Mauricio Macri.

Equilibra, C&T Asesores Económicos y EcoGo coincidieron en que la variación mensual se mueve en torno al 2,6%, con una leve aceleración frente al 2,5% informado por el Indec para noviembre.

Dentro de la canasta, uno de los focos está puesto en alimentos y bebidas, en particular en el comportamiento del precio de la carne , que por estacionalidad y las fiestas suele mostrar subas más marcadas.

EcoGo estimó que los alimentos aumentaron 2,5% en diciembre, impulsados principalmente por la carne vacuna, que trepó 9,6% en el mes. Las frutas subieron 1,8%, mientras que las verduras bajaron 7,9%, lo que amortiguó parcialmente la presión del rubro.

Según proyecciones, la inflación del 2025 sería la más baja desde 2017

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% para diciembre, 0,2 puntos por encima de su previsión previa.

Para enero de 2026, el REM anticipa un IPC superior al 2% y recién hacia junio lo ubica en torno al 1,5%. Para todo 2026, la expectativa de inflación sube de 19,6% a 20,1% interanual.

Como referencia adicional, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con un aumento de 31,8%, según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, un indicador que suele funcionar como anticipo de la tendencia a nivel nacional.

De cara al 2026, el Indec cambia desde enero la metodología de cálculo de inflación, cambiando ponderaciones e impacto de los elementos de la canasta de gastos para una familia.