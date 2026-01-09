Combustibles: con subas por encima de la inflación, cuánto cuesta llegar a las vacaciones

El precio de los combustibles viene en alza desde que fue desregulado a partir de noviembre de 2023. De este modo, mientras en 2024 las subas terminaron bastante parejas con la inflación de 117% de ese año, quedaron unos p untos por debajo de los precios generales. En 2025 las naftas aumentaron más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del lndec. De este modo, mientras se estima que la inflación va a cerrar en un 30% o 31% anual, las naftas ya han subido unos diez puntos más.

El valor de los combustibles varía en función de las marcas así como que no es igual en Mendoza que en la Patagonia, el Norte argentino o en Buenos Aires. La Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) publica el valor de las naftas en Capital Federal y realiza un promedio. De este modo, para enero de 2026 el valor de la súper está en $1.567, de la premium en $1.779, del diésel en $1.605 y del gasoil premium en $1.799.

En función de estos precios, el valor de los combustibles subieron entre enero de 2025 y el primer mes de este año aumentó en torno al 40% y aunque el martes 13 se conocerá el número de diciembre y del año, se estima que cerraría en 30% según el Indec. Entre enero y diciembre del año pasado, el incremento fue un poco más alto ya que las naftas bajaron unos “centavos” a fin de año.

Por su cercanía con la refinería de Luján de Cuyo, Mendoza posee precios de naftas más competitivos que, por ejemplo, los que tiene San Luis, San Juan y otras provincias del Norte. En tanto, los valores están más cercanos a provincia de Buenos Aires y CABA por estar más próximos a la refinería de La Plata. En el Sur con La Pampa incluida se encuentra la nafta más barata del país debido a los beneficios impositivos que posee la Patagonia.

En este contexto, según publicaciones de diario Los Andes , el año pasado el precio de la nafta de YPF –la más económica del mercado- en Mendoza eran los siguientes: Súper $1.127, Infinia $1.376 Dieses $1.193 e Infinia Diesel $1.392. En la actualidad, la más económica cuesta de manera aproximada $1.600, la Infinia $1.800, el Gasoil $1.600 y el Gasoil Premium casi $1.900. En el combustible más económico se registró un incremento de casi el 42% mientras que en el resto se mantiene la diferencia del 40%.

El precio del llenar el tanque y viajar

Hay que tener en cuenta que el resto de las marcas están más caras por lo que podría establecerse un promedio para la nafta de $1.700 el litro (Shell y Axion superan los $1.900 en sus modalidades premium) y para el diésel de $1.800 ya que las otras marcas rondan los $1.700 en el diesel estándar y superan los $1.900 en sus mayores calidades.

En este marco, hoy llenar un tanque con nafta súper de un auto promedio con una capacidad estimada en unos 50 litros cuesta $85.000 aproximadamente. Los autos medianos cargan entre 45 y 65 litros. En tanto, si uno pretende llenar con diésel una camioneta o un vehículo un poco más grande hay que pensar entre 80 y 100 litros. Así, si se calculan 90 litros, hay que desembolsar más de $160.000 para completar la carga.

De este modo, más allá de las variantes de precios y del gasto que se pueda realizar en ruta o en ciudad, el traslado hacia los lugares de veraneo se ha encarecido más de 40% entre un año y otro. Otra variable a tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de combustible no solo es el vehículo sino también la velocidad a la que se viaja.

Si bien la mayoría de los modelos nuevos poseen una posibilidad de ahorro o eco, el gasto se incrementa a mayor velocidad. Así, no es lo mismo viajar a 90 km por hora que hacerlo a 120 km por hora ya que el consumo puede crecer en torno al 20% o 25%.

En este marco, recorrer los 1.330 km que hay de Mendoza a Mar del Plata, hay que pensar en llenar dos veces y media un vehículo mediano y una vez y media uno más grande. En ambos casos, hay que pensar en unos $180.000 para llegar y la misma cantidad para regresar. Casi $400.000 en total. En el caso del diésel premium hay que pensar en más de $200.000 por tramo.

En tanto, para saldar los 400 km distantes hasta Reñaca basta con menos de un tanque y serían unos $70.000 y $140.000 en total. La nafta en Chile hoy cuesta unos 1.200 pesos chilenos lo que podría equipararse al precio de la nafta en Argentina.