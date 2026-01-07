Por el alza en combustibles, creció más el costo del transporte

El Índice de Costos de Transporte volvió a registrar en diciembre un incremento mensual destacado y aunque fue menor que meses previos, se observa la aceleración. Así lo indicó un informe de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) . En este marco, el informe destacó que en el segundo semestre de 2025 se verificaron mayores subas y que el impacto de los combustibles fue determinante.

Tras una primera parte del año con subas moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse a partir de julio, cuando marcaron un récord de 4%. En tanto, en agosto crecieron 3,5%, en septiembre 2,9%, en octubre 3,3% en octubre, en noviembre 2,6% y en diciembre 2,3%. El último mes del año volvió a destacares un nuevo aumento del gasoil (4,4%), tras la suba mensual récord del combustible en noviembre que fue de 7,3%.

Con los datos de diciembre, el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) cerró 2025 con un aumento acumulado del 37%. Ese registro podría haber superado a la inflación minorista en al menos cinco puntos porcentuales, en un contexto signado por la aceleración de los costos hacia el cierre del año, con el combustible como principal factor de presión.

Con esta evolución, el gasoil acumuló una suba del 45% en 2025 y del 31% en los últimos seis meses, consolidando una tendencia fuertemente alcista que se inició en junio. En el mismo sentido, los lubricantes registraron un incremento del 3,5%. Pese a esta aceleración en los precios del combustible , volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos, a través del Decreto 840/25. El esquema de diferimientos, iniciado en mayo de 2024, ya se extiende por más de 12 meses y alcanza también a enero de 2026, según lo dispuesto por el Decreto 929/25.

El desempeño de 2025 se dio luego de un año 2024 marcado por un fuerte salto de los costos, cuando el índice acumuló una suba del 84,9%, y tras el récord histórico registrado en 2023, cuando el ICT avanzó 248%, el nivel más alto de los últimos 30 años. El estudio releva la evolución de 11 rubros que inciden de manera directa en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país.

En diciembre, al igual que en los cinco meses anteriores, la mayoría de los rubros mostraron incrementos. El aumento más significativo se volvió a enfocar en el combustible, seguido por la mano de obra del personal de conducción y otros componentes con variaciones moderadas. En contraste, el costo financiero volvió a registrar una baja.

En el rubro laboral, el costo de Personal (Conducción) aumentó 2,47% con la entrada en vigencia de la cuarta cuota del Convenio Colectivo 40/89 que prevé actualizaciones mensuales de salarios entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Este ajuste impactó además en otros componentes asociados, como Reparaciones, que aumentó 1,76% en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales, con un incremento del Trabajo 2,13%.

Más atrás se ubicaron los aumentos en rubros vinculados al equipamiento, como Seguros (1,04%), Material Rodante (0,35%) y Peajes (0,23%). En tanto, no se registraron variaciones en Neumáticos ni en Patentes, consideradas en términos anuales. El único descenso relevante volvió a observarse en el Costo Financiero, que cayó 3,7% por la reducción de las tasas de interés.

El sector del transporte de cargas atravesó 2025 en un escenario de reactivación limitada, circunscripta a algunos segmentos, tras la fuerte recesión de 2024. La actividad se desarrolló en una coyuntura económica compleja, marcada por la aceleración de los costos —en especial del combustible en la segunda mitad del año—, la desaceleración de la economía real y un progresivo deterioro de la infraestructura.