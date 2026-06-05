Vicuña activa inversiones por más de US$ 800 millones y adjudica una obra clave para su campamento

Vicuña comenzó a acelerar el despliegue de las inversiones previstas para 2026 , un año en el que planea desembolsar más de US$ 800 millones en obras tempranas vinculadas al desarrollo de su proyecto minero. La compañía adjudicó una nueva fase de ampliación del campamento principal que será clave para sostener el crecimiento de las actividades en el yacimiento.

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La obra contempla la construcción de un sector con capacidad para 2.000 camas, además de infraestructura complementaria para el funcionamiento del complejo. Según refleja el Diario de Cuyo , la licitación fue adjudicada a una unión transitoria de empresas integrada por la firma china PowerChina y la santafesina RAFA SA .

La definición marca un nuevo paso dentro de la serie de contrataciones que viene realizando la minera mientras avanza con la preparación del proyecto, incluso antes de obtener la aprobación definitiva para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y de que se tome la decisión final de inversión desde Canadá.

Vicuña adjudicó una de las primeras obras de construcción del campamento.

La ampliación del campamento forma parte de la infraestructura necesaria para acompañar las etapas iniciales de construcción de la mina . Aunque Vicuña aún no anunció el inicio formal de las obras principales, durante los últimos meses aceleró la contratación de servicios y trabajos vinculados a la preparación del sitio .

Según informaron desde la empresa, PowerChina estará a cargo de la gestión integral del proyecto. La compañía opera en Argentina desde 2016 y cuenta con antecedentes en desarrollos de infraestructura y energía.

Por su parte, Beijing Chengdong fabricará los módulos habitacionales, mientras que RAFA SA ejecutará los movimientos de suelo, fundaciones, montaje de estructuras, instalaciones y otras obras complementarias.

Desde Vicuña señalaron que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazos y costos definidos para una infraestructura de esta magnitud.

Más licitaciones en camino

La obra adjudicada representa apenas una parte del campamento definitivo proyectado para el emprendimiento. De acuerdo con la planificación de la minera, esta etapa corresponde aproximadamente al 25% de la capacidad final prevista.

Además, la empresa prevé lanzar nuevas licitaciones para las siguientes fases del complejo habitacional y avanzar con la adjudicación de tres campamentos destinados al personal que participará en la construcción del Corredor Norte, una infraestructura clave para el desarrollo del proyecto.

Todas estas contrataciones forman parte del paquete de obras tempranas previsto para este año y que explican buena parte de la inversión superior a US$ 800 millones anunciada para 2026.

Vicuña

Una adjudicación sin empresas sanjuaninas

A diferencia de otras licitaciones recientes, esta vez la adjudicación no quedó en manos de empresas sanjuaninas, una situación que generó cuestionamientos desde algunas cámaras de proveedores locales. Representantes del sector señalaron que existían alternativas provinciales entre los oferentes, aunque sostuvieron que resultó difícil competir con los precios presentados por la empresa asiática.

Desde la minera respondieron que la evaluación contempló no solo el aspecto económico sino también las capacidades técnicas y operativas de las compañías participantes. De todos modos, la empresa indicó que el contrato incluye el compromiso de incorporar mano de obra sanjuanina y promover la participación de proveedores y contratistas locales dentro de la cadena de valor asociada a la obra.

Antecedentes de las contrataciones

Durante el último año, tres de las cuatro licitaciones más relevantes impulsadas por Vicuña tuvieron participación de empresas sanjuaninas.

Entre ellas se encuentra la adjudicación del mantenimiento del camino de acceso al proyecto a la empresa Zlato, integrante del Grupo Dumandzic. También la contratación de la UTE integrada por Semisa y Terusi para obras vinculadas al Corredor Norte, aunque ese contrato fue rescindido posteriormente por incumplimientos de plazos.

Otro de los contratos destacados quedó en manos de Caterwest, empresa de Calingasta especializada en servicios para campamentos mineros, que obtuvo la prestación de hotelería y gastronomía para el proyecto.

Con nuevas licitaciones previstas para los próximos meses y un fuerte plan de inversiones en marcha, Vicuña continúa dando señales concretas de avance en uno de los desarrollos mineros más importantes de la región.