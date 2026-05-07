Empresarios mendocinos coparon San Juan por la minería y el negocio que viene

El predio de la Expo San Juan Minera desbordó de empresarios mendocinos . No eran ejecutivos de grandes multinacionales. Eran dueños de PyMEs, presidentes de cámaras y proveedores locales que llegaron con una convicción: si la minería despega, esta vez quieren estar adentro.

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El escenario no es casual. La caída de la industria petrolera golpeó a Mendoza y obligó a sus empresarios a mirar hacia otros sectores. La minería apareció como la alternativa más concreta, impulsada por proyectos que ya tienen fecha y cifras.

A 180 kilómetros de la provincia, el gigante Vicuña confirmó una inversión de 18.000 millones de dólares para poner en marcha su mina de cobre en San Juan. De ese total, 7.000 millones llegarán entre 2027 y 2030, cuando arranque la producción. Un número imposible de ignorar.

El presidente del Grupo LTN, Gustavo Bernardi recorrió los stands y admitió que el volumen de gente lo tomó por sorpresa. "La expectativa es inmensa y eso nos anima a seguir invirtiendo", dijo.

Señaló que la región reúne todas las condiciones para convertirse en protagonista del ciclo minero que se avecina, aunque reconoció que el paso decisivo todavía lo tienen que dar las compañías mineras privadas.

Martín Clement, presidente del CEM, pasó por San Juan, y reconoció la alta presencia de empresario mendocinos. Contó que varios de sus clientes le comentaron que evalúan instalar stock propio en San Juan, una señal que interpretó como concreta. "Eso indica que el proceso de inversión en minería probablemente se esté acelerando y que viene firme", afirmó.

La cadena de valor, el desafío de las PyMEs

Fabián Solís preside Asinmet, la cámara que agrupa a los metalúrgicos de Mendoza y admitió que la Expo no fue solo una vidriera: fue una oportunidad de avanzar en la articulación que el sector lleva meses construyendo.

Explicó que Asinmet trabaja en conjunto con ADIMRA y con la Unión Industrial de San Juan para vincular la industria metalúrgica de Cuyo a los grandes proyectos mineros.

El desafío no es menor. La mayoría de los socios de Asinmet son PyMEs que no pueden encarar solos contratos de esa escala. "Sin duda se necesitan alianzas estratégicas, pero también necesitamos del Estado y del sector académico y tecnológico para adquirir las capacidades necesarias", sostuvo Solís.

En su diagnóstico, el rol del Estado es concreto y acotado: facilitar el acceso a crédito a tasas coherentes y acompañar la formación de mano de obra calificada. No pidió subsidios. Pidió condiciones.

La infraestructura, la deuda que no cierra

Carlos Messina puso el foco donde otros prefirieron no mirar. El presidente de Aprocam, que agrupa a empresas de logística y transporte, describió el estado de los caminos de acceso a los yacimientos como una deuda grave del país. Sostuvo que sin infraestructura vial adecuada, el resto de la cadena de valor pierde sentido.

"La infraestructura es fundamental en todas las actividades, no solo en la minera. Es una grave deuda que hay en el país: el estado de rutas y caminos para acceder a la minería, a la agricultura, a la ganadería", señaló Messina.

Su planteo apuntó a que el entusiasmo del sector privado necesita correlato en la obra pública. Sin rutas, los módulos de Bernardi no llegan, los insumos de Clement no se entregan y las piezas metalúrgicas de los socios de Solís no tienen cómo llegar a la mina.

El marco legal, una señal pero no la solución

El RIGI cruzó todas las conversaciones de la jornada. Clement lo valoró como una herramienta válida para atraer inversiones grandes, aunque aclaró que su impacto real depende de la continuidad política. Sostuvo que la lógica del régimen debería extenderse paulatinamente a otros sectores y a empresas de menor tamaño.

Bernardi coincidió en que el marco legislativo está dado. Mencionó los avances en la ley de glaciares y el respaldo institucional al sector. "Estamos todos los empresarios regionales para apostar. Pero estamos esperando ese paso", precisó, en referencia a la decisión final de inversión que corresponde a las mineras privadas.

La mirada nacional

En su recorrida por la Expo San Juan Minera, Martín Rappallini, presidente de la UIA, aseguró que existe una fuerte expectativa alrededor del crecimiento del sector minero y remarcó que la actividad puede convertirse en uno de los grandes motores económicos del país.

El titular de la UIA puso el foco en el entramado productivo que se genera alrededor de los proyectos y celebró la puesta en marcha de la mesa federal minera, que amplió el alcance que inicialmente tenía la mesa del cobre. “Hay una gran expectativa en todas las provincias, en esta nueva etapa de una Argentina minera”, afirmó, antes de remarcar que el desafío no pasa solamente por la extracción de recursos sino también por todo el ecosistema económico que se genera alrededor.

En esa línea, Rappallini sostuvo que “va a haber cadenas de valor industriales asociadas y también todo lo que forma parte de los servicios y el comercio”, y aseguró que la minería representa “un nuevo motor para la Argentina que tanto necesita”. Para el dirigente industrial, el crecimiento del sector debe pensarse de manera integral, incluyendo a proveedores, industrias vinculadas y actividades económicas indirectas que puedan desarrollarse a partir de las inversiones mineras.