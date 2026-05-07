7 de mayo de 2026 - 21:15

La fábrica del segundo auto más vendido del país frenará su producción por un mes

La decisión se tomará sobre dos modelos, debido a la caída de la demanda y la creciente competencia con vehículos importados.

La fábrica del segundo auto más vendido del país frenará su producción por un mes

La fábrica del segundo auto más vendido del país frenará su producción por un mes

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Agencia NA (Stellantis Media)
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La planta de Stellantis en El Palomar, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, suspenderá actividades en dos etapas entre mayo y julio, en busca de ajustar stocks frente a la caída de la demanda y la creciente competencia con vehículos importados.

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La compañía notificó a su cadena de proveedores un esquema de paradas programadas para los próximos meses, con el objetivo de “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno”, en un escenario marcado por la contracción del mercado externo y una reconfiguración de su plantilla laboral.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, las interrupciones en la línea de montaje de los modelos Peugeot 208 y 2008 se darán en dos turnos:

  • Primera parada: del 25 de mayo al 7 de junio.
  • Segunda parada: del 13 de julio al 26 de julio.
    Stellantis, fábrica de El Palomar
    La planta de Stellantis en El Palomar suspenderá sus actividades por un mes

    La planta de Stellantis en El Palomar suspenderá sus actividades por un mes

Esta decisión profundiza el ajuste que el grupo automotor inició a principios de año, tras haber suprimido un turno de producción e implementado un plan de retiros voluntarios. Según fuentes internas, la proyección de fabricación se habría fijado en apenas 4.000 unidades mensuales hasta noviembre.

En este sentido, la producción de vehículos en Argentina cayó un 17,5% en abril respecto al mismo mes del año pasado y retrocedió un 10,1% en comparación con marzo, acumulando una merma del 18,6% en lo que va del año frente al mismo período de 2025, según reveló la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Exportaciones en baja y ajuste

El principal motor de este parate es el enfriamiento del mercado brasileño, destino del 40% de la producción de El Palomar. Las cifras de exportación del Peugeot 208 hacia el país vecino muestran un retroceso crítico: de las 17.000 unidades enviadas en 2024 se pasó a solo 9.809 en 2025.

A nivel local, a pesar de contar con el segundo vehículo más vendido del país (Peugeot 208), las ventas de la marca en lo que va del año cayeron 27%, lo que en parte se debe al arribo masivo de vehículos importados.

La reestructuración de Stellantis no solo afecta el ritmo de trabajo, sino también la oferta de productos, ya que la automotriz confirmó que dejará de producir los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Si bien estos modelos fueron pilares del segmento durante décadas, el anuncio responde a un "fin de ciclo" programado debido al bajo flujo de ventas actual y la necesidad de priorizar plataformas más modernas y competitivas para la exportación.

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