Luego de las paritarias: cuánto cobrará un cajero de supermercado en mayo de 2026

Los empleados de supermercado alcanzados por el convenio de comercio recibieron nuevas actualizaciones salariales durante el segundo trimestre de 2026 y los cajeros de Coto quedaron entre las categorías con ingresos superiores al millón de pesos mensuales.

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El nuevo esquema salarial combina aumentos paritarios, sumas extraordinarias y adicionales que elevan el sueldo total por encima de los $1,3 millones , en un contexto marcado por la inflación y las revisiones constantes de haberes en el sector privado.

El salario básico de un cajero de Coto ronda actualmente los $1.232.079 mensuales . A ese monto se agregan pagos complementarios y sumas no remunerativas que incrementan el ingreso final según la carga horaria, la antigüedad y otros conceptos habituales contemplados en el convenio colectivo de empleados de comercio.

Cómo se compone el sueldo de un cajero de supermercado

El esquema salarial vigente mantiene una estructura mixta entre conceptos remunerativos y adicionales extraordinarios liquidados por fuera del básico tradicional.

Durante abril, mayo y junio de 2026, los trabajadores del sector cobran un refuerzo mensual de $120.000 no remunerativos. Ese monto surge de acuerdos paritarios previos y de un adicional incorporado en la última negociación salarial. En los casos de jornada parcial, el pago se realiza de manera proporcional.

Estos ingresos complementarios alcanzan a todas las categorías incluidas en el convenio de comercio y funcionan como una herramienta transitoria para sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

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Los aumentos acordados para el segundo trimestre

La paritaria estableció un incremento total del 5% distribuido en tres tramos consecutivos sobre las escalas salariales vigentes a marzo.

El esquema quedó conformado de la siguiente manera:

- 2% de aumento aplicado en abril

- 1,5% en mayo

- 1,5% en junio

Las subas se calculan sobre los salarios básicos anteriores e incorporan progresivamente algunos conceptos extraordinarios acordados en negociaciones previas.

Qué ocurrirá con los adicionales desde julio

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación gradual de las sumas no remunerativas al salario básico.

Desde julio de 2026, los $120.000 extra comenzarán a integrarse formalmente al sueldo remunerativo. Esto provocará un impacto directo sobre otros conceptos laborales, como antigüedad, presentismo, aguinaldo y horas extras.

La intención del esquema es transformar progresivamente esos pagos extraordinarios en parte estable del salario para mejorar la base de cálculo de futuros incrementos y beneficios laborales.

Supermercados Carrefour alimentos productos importados 4.jpg

Habrá una nueva revisión salarial en junio

El acuerdo paritario también incluyó una cláusula de revisión prevista para junio. En esa instancia, representantes sindicales y empresarios analizarán la evolución de la inflación y evaluarán la necesidad de aplicar nuevas actualizaciones salariales para el segundo semestre.

Con este mecanismo, el sector comercial intenta sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mediante aumentos escalonados y refuerzos mensuales mientras continúan las negociaciones paritarias.