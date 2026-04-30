La canilla gotea de madrugada , el desagüe de la ducha tarda una eternidad en tragar el agua y la válvula del inodoro no corta. Ese es el temido momento en el que sabemos que postergar el arreglo ya no es una opción.

Un importante banco inicia el reemplazo de más de 500 mil tarjetas: todos los detalles del cambio

Cuál será el día más frío del fin de semana y cuándo pueden volver las lluvias en Mendoza, según el SMN y la AIC

Si tenés un baño estándar , de unos 5 metros cuadrados, y estás pensando en llamar a un especialista en este mes de mayo de 2026, lo primero que necesitás es saber dónde estás parado económicamente para no llevarte sorpresas.

Para estimar los costos actuales, es fundamental mirar los últimos informes del sector. Según un relevamiento exhaustivo, el costo de reacondicionar un baño implica un gasto considerable.

Cuánto cobra un plomero por poner en condiciones un baño de 5m² en mayo 2026 (3)

Dentro de estos espacios, las tareas más habituales suelen incluir el reemplazo de artefactos, arreglos de pérdidas , cambios de grifería y posibles destapaciones .

El desglose de los arreglos más comunes

Al momento de pedir cotización, el profesional evaluará el escenario. Basado en los valores de referencia, un presupuesto estimado suele desglosarse de la siguiente manera:

Visita de diagnóstico: El solo hecho de que el profesional asista a evaluar el problema tiene un costo que ronda entre $17.000 y $23.000.

El solo hecho de que el profesional asista a evaluar el problema tiene un costo que ronda entre $17.000 y $23.000. Intervenciones puntuales: El cambio de un sifón se ubica entre $20.000 y $30.000, mientras que el cambio de grifería o la instalación de un inodoro oscilan entre $27.000 y $50.000.

El cambio de un sifón se ubica entre $20.000 y $30.000, mientras que el cambio de grifería o la instalación de un inodoro oscilan entre $27.000 y $50.000. Destapaciones: Una destapación simple puede costar entre $30.000 y $52.000.

Los factores invisibles que disparan el precio

Con tareas básicas, el costo parcial de la mano de obra, sin contar materiales, oscila entre $94.000 y $153.000. Sin embargo, a diferencia de otros rubros, la plomería no cuenta con escalas fijas.

El precio definitivo siempre dependerá de múltiples factores clave: la complejidad del arreglo, la urgencia, la zona del país y la experiencia del profesional.

Cuánto cobra un plomero por poner en condiciones un baño de 5m² en mayo 2026 (1)

Si el baño presenta problemas más complejos que no se detectan a simple vista, el presupuesto puede aumentar de forma significativa.

Si se suman una o dos intervenciones graves, la mano de obra puede escalar entre $130.000 y más de $250.000.

Cómo ajustar estos números a tu baño de 5m²

La visita de diagnóstico no suele variar por el tamaño del baño, pero sí debés considerar que un metro extra puede implicar cañerías ligeramente más largas si hay que reemplazar tramos, o mayor tiempo de evaluación.

Al solicitar tu presupuesto este mes, usá los topes máximos del informe anterior como tu base realista, exigiendo siempre que el profesional desglose qué parte corresponde a mano de obra y qué a imprevistos.