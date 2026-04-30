Cuánto cobra un plomero por poner en condiciones un baño de 5m² en mayo 2026

La canilla gotea de madrugada, el desagüe de la ducha tarda una eternidad en tragar el agua y la válvula del inodoro no corta. Ese es el temido momento en el que sabemos que postergar el arreglo ya no es una opción.
Los números se actualizan constantemente y los arreglos en el hogar no son la excepción. Qué valores de referencia tomar antes de pedir un presupuesto.
La canilla gotea de madrugada, el desagüe de la ducha tarda una eternidad en tragar el agua y la válvula del inodoro no corta. Ese es el temido momento en el que sabemos que postergar el arreglo ya no es una opción.
Si tenés un baño estándar, de unos 5 metros cuadrados, y estás pensando en llamar a un especialista en este mes de mayo de 2026, lo primero que necesitás es saber dónde estás parado económicamente para no llevarte sorpresas.
Para estimar los costos actuales, es fundamental mirar los últimos informes del sector. Según un relevamiento exhaustivo, el costo de reacondicionar un baño implica un gasto considerable.
Dentro de estos espacios, las tareas más habituales suelen incluir el reemplazo de artefactos, arreglos de pérdidas, cambios de grifería y posibles destapaciones.
Al momento de pedir cotización, el profesional evaluará el escenario. Basado en los valores de referencia, un presupuesto estimado suele desglosarse de la siguiente manera:
Con tareas básicas, el costo parcial de la mano de obra, sin contar materiales, oscila entre $94.000 y $153.000. Sin embargo, a diferencia de otros rubros, la plomería no cuenta con escalas fijas.
El precio definitivo siempre dependerá de múltiples factores clave: la complejidad del arreglo, la urgencia, la zona del país y la experiencia del profesional.
Si el baño presenta problemas más complejos que no se detectan a simple vista, el presupuesto puede aumentar de forma significativa.
Si se suman una o dos intervenciones graves, la mano de obra puede escalar entre $130.000 y más de $250.000.
La visita de diagnóstico no suele variar por el tamaño del baño, pero sí debés considerar que un metro extra puede implicar cañerías ligeramente más largas si hay que reemplazar tramos, o mayor tiempo de evaluación.
Al solicitar tu presupuesto este mes, usá los topes máximos del informe anterior como tu base realista, exigiendo siempre que el profesional desglose qué parte corresponde a mano de obra y qué a imprevistos.