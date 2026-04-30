Cuál será el día más frío del fin de semana y cuándo pueden volver las lluvias en Mendoza, según el SMN y la AIC

El Servicio Meteorológico y la AIC anticipan un viernes inestable con 70% de probabilidad de lluvia, seguido por un sábado de heladas con temperaturas de -1°C.

Mendoza inicia una transición climática marcada por la inestabilidad. A partir de este miércoles 29 de abril, el termómetro mostrará una mejora temporal antes del arribo de un frente frío que traerá heladas y posibles precipitaciones durante el feriado, afectando los planes al aire libre en toda la provincia.

Desde este miércoles 29 de abril, la provincia experimentará una breve ventana de buen tiempo con máximas que alcanzarán los 24°C y cielos mayormente despejados. Sin embargo, esta tregua otoñal será interrumpida por la llegada de un frente frío que promete alterar los festejos del próximo fin de semana largo debido al cambio de masa de aire.

El jueves 30 de abril se mantendrá estable con una mínima de 7°C y una máxima de 19°C, funcionado como la antesala de un feriado que se presenta inestable en varios sectores. Para el viernes 1 de mayo, aunque la temperatura máxima se ubicará cerca de los 20°C, los modelos meteorológicos advierten sobre una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70% durante la tarde.

image El impacto del frente frío y las heladas del fin de semana largo El sábado 2 de mayo se perfila como el día más frío de la semana. Los registros indican un marcado descenso de la temperatura máxima, que difícilmente superará los 14°C en el área urbana. Lo más preocupante para el sector agrícola y los hogares es la caída de la mínima; algunos pronósticos alertan sobre valores de -1°C para la noche del viernes y la madrugada del sábado, con heladas generales en gran parte del territorio mendocino.

A pesar de que el cielo tenderá a despejarse durante el fin de semana, el frío se sentirá con rigor debido al viento persistente de superficie. En la zona sur, la influencia del viento Zonda y las ráfagas intensas en cordillera han condicionado la dinámica térmica previa, provocando subas momentáneas antes del desplome final del termómetro. El domingo 3 de mayo marcará una recuperación térmica con una máxima de 25°C, pero llegará acompañada de condiciones muy ventosas en valles y mesetas, con ráfagas que podrían tocar los 89 km/h.