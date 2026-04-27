27 de abril de 2026 - 07:47

Temperatura bajo cero y heladas: el sorpresivo lunes que enfrió a Mendoza

Este 27 de abril, una ciudad mendocina quedó segunda en el ranking a nivel nacional. Qué dice el pronóstico.

Foto ilustrativa - Archivo

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, Malargüe era la segunda ciudad más fría del país con -3°C, apenas detrás de Villa Reynolds (San Luis).

En tanto, en el Gran Mendoza se registraba 1.3°C de mínima a las 7.30 de la mañana, un registro poco común para el mes de abril que obligó a reforzar abrigos temprano.

"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Precipitaciones en cordillera", indica el pronóstico para hoy, de acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas. La buena noticia es que la máxima rondará en la tarde los 20°C, siempre con el sol como protagonista.

Cómo estará el tiempo mañana

El reporte meteorológico anticipa para el martes: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C.

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