Temperatura bajo cero y heladas: el sorpresivo lunes que enfrió a Mendoza

Este 27 de abril, una ciudad mendocina quedó segunda en el ranking a nivel nacional. Qué dice el pronóstico.

Tras un domingo con ingreso de un frente frío y vientos del sur, el lunes empezó con cielo despejado y heladas en varios puntos de Mendoza, dejando mínimas bajo cero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Malargüe era la segunda ciudad más fría del país con -3°C, apenas detrás de Villa Reynolds (San Luis).

En tanto, en el Gran Mendoza se registraba 1.3°C de mínima a las 7.30 de la mañana, un registro poco común para el mes de abril que obligó a reforzar abrigos temprano.

"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Precipitaciones en cordillera", indica el pronóstico para hoy, de acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas. La buena noticia es que la máxima rondará en la tarde los 20°C, siempre con el sol como protagonista.