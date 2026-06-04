Combinar una falda larga en invierno puede parecer difícil: los zapatos bajos dejan el pie expuesto, las zapatillas pueden quitar elegancia y los tacos altos no siempre son cómodos. Por eso, el calzado ideal son las botas altas o de caña media. Este tipo de bota protege del frío, cubre el tobillo y permite mantener una línea más elegante debajo de la falda.

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Más cómodos que los tacos altos, más elegantes que las zapatillas deportivas: los zapatos para el invierno 2026

Vogue UK destaca que las faldas largas y midi se combinan muy bien con botas, especialmente cuando el calzado aparece apenas debajo del ruedo.

Who What Wear también mostró varias fórmulas 2026 con faldas y botas : desde botas altas de cuero hasta botas de taco bajo o bloque.

El estilo de calzado ideal para combinar con una falda larga, que protege tus pies del frío sin sacrificar la elegancia (1)

La clave es que la bota continúe visualmente la línea de la falda. Así no corta la pierna y el look se ve más armado.

Qué tipo de bota elegir

Bota alta de cuero: ideal para faldas largas rectas o plisadas.

ideal para faldas largas rectas o plisadas. Bota de caña media: funciona si el ruedo tapa parcialmente la caña.

funciona si el ruedo tapa parcialmente la caña. Bota con taco bajo: suma altura sin incomodar.

suma altura sin incomodar. Bota tipo riding: combina bien con faldas de lana, denim o tartán.

combina bien con faldas de lana, denim o tartán. Bota negra clásica: la opción más fácil para invierno.

El estilo de calzado ideal para combinar con una falda larga, que protege tus pies del frío sin sacrificar la elegancia (2)

Cómo evitar que se vea pesado

Si la falda tiene mucho volumen, conviene elegir botas más estilizadas. Si la falda es recta o satinada, una bota más robusta puede aportar contraste.

Los tonos más combinables son negro, marrón chocolate, suela, bordó y gris oscuro.