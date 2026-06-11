El corazón en la tribuna: ¿el Mundial de fútbol puede convertirse en un riesgo para la salud cardiovascular?

Inicia el Mundial de fútbol 2026 , una competencia que pone en juego mucho más que goles en una cancha . Entran a jugar momentos compartidos frente a una pantalla, la emoción, la pasión, pero también el estrés, la presión arterial elevada, el corazón acelerado con las palpitaciones que casi se sienten en la garganta.

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Y sí, el cuerpo de muchos también sale a disputar los partidos y por eso cabe la pregunta: ¿Existe realmente riesgo para la salud cardiovascular cuando un partido genera tantas cosas? Los especialistas advierten que sí. No para cualquiera, sino para quienes reúnen ciertas condiciones.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) salió a encender las alertas de cara al primer puntapié del Mundial 2026 que inicia hoy. Los especialistas apuntan a prevenir y ayudar a la población a vivir el torneo "con el corazón puesto en Argentina", pero sin descuidar la salud.

"Estrés emocional, tal vez sea el término que puede englobar a todo lo que pasa en el sistema cardiovascular frente a grandes eventos, como en este caso, el Mundial de Fútbol ", advirtieron desde la FAC a través de un informe.

Al respecto, el doctor Diego Guzzanti, cardioangiólogo intervencionista de Mendoza, aceptó que hay riesgos de que las emociones de los momentos que se van a vivir durante el mundial puedan generar algún tipo de evento cardiovascular: “ La verdad es que la respuesta es que sí. Tiene que ver con el estado previo de la persona, con la predisposición y cómo se toma las cosas en forma individual”.

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“Cualquier situación emotiva puede generar un estrés importante que puede llegar a desencadenar alguna crisis hipertensiva o la movilización de factores inflamatorios que lleven a un accidente de placa", explicó Guzzanti.

El especialista aclaró que ese accidente de placa “se refiere a placas vulnerables que no sabemos qué podemos llegar a tener. Por supuesto que las personas con cierta predisposición tienen más riesgo de tenerlas y en consecuencia, llegar a sufrir algún tipo de evento cardíaco". Si bien aclaró que “es raro” que suceda, puede actuar como “un gatillo en algunas personas que estén predispuestas”.

Fútbol, corazón y el doble de riesgo cardiovascular

A nivel global, el impacto del fútbol en las guardias médicas ya ha sido medido. En España, en 2022, se observó un aumento del 30% en hospitalizaciones por síndrome coronario agudo luego de las derrotas locales en la Liga de Fútbol.

Un estudio hecho a colación del Mundial 2006 también aporta algunos datos sobre la situación. Investigadores de la Universidad de Múnich analizaron las emergencias cardíacas ocurridas en el área de Múnich durante la Copa del Mundo de ese año y las compararon con períodos de control.

Pudieron concluir que los días en que jugaba la selección de Alemania, la incidencia de emergencias cardíacas fue de casi el triple respecto de la misma época en años previos. Fue 2,66 veces mayor que en los días normales. Al discriminar por sexo, el riesgo en los hombres aumentó 3,26 veces, mientras que en las mujeres se elevó 1,82 veces.

La proporción de pacientes con enfermedad coronaria conocida fue del 47% y la mayor incidencia de incidentes se observó durante las 2 horas posteriores al inicio de cada partido en el que participó el equipo alemán.

El estudio concluyó que ver un partido de fútbol con alta carga emocional duplica con creces el riesgo de sufrir un evento cardiovascular agudo, especialmente en personas con enfermedad coronaria previa.

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El trabajo fue publicado en la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine (NEJM), bajo el título "Cardiovascular Events during World Cup Soccer" (2008).

Respecto a la estadística local, el cardioangiólogo comentó que, si bien no tiene datos estadísticos, sí existe el comentario en el ámbito médico de que frente a ciertas situaciones como estas pueden aumentar los infartos".

Quiénes pueden tener más riesgo para la salud del corazón

El mayor riesgo es para quienes viven los encuentros con “más pasión, con más fanatismo”, o de una forma “más visceral”. En ese sentido, señaló: “No significa esto que uno no pueda vivir en forma alegre lo que significa un mundial. Lo que pasa es que hay personas con cierto temperamento o personalidad que se toman estas situaciones de manera mucho más personales", señaló el médico. En ese sentido, lo comparo con lo que ocurre en los clásicos locales, como puede ser un River-Boca.

Al estrés del momento, hay que agregar las condiciones de salud previas del paciente son un predisponente, como es el caso, por ejemplo, de pacientes hipertensos o que ya tengan alguna patología cardiovascular, remarcó el profesional.

En tanto, haciéndose eco de la investigación alemana, la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista plantea que esos datos reflejan un abordaje hecho en una sociedad mucho menos irascible que la latinoamericana y que si se hiciera algo similar en la región, por el temperamento de la población, seguramente el impacto sería mucho mayor.

Conductas de riesgo: muchos dejan de tomar su medicación

A esto se suma un factor crítico y alarmante que revelan las estadísticas y a lo que se refirió la FAC: el marcado descuido de los tratamientos habituales durante las jornadas mundialistas.

Los datos aportados por la entidad son sorprendentes: muestran que los días en que hay partido de fútbol solo el 50% de los hipertensos toma su medicación, mientras que cuando no hay encuentro, ese número se eleva a 66%.

Esta peligrosa situación se repite con las personas con diabetes, ya que los días de partido apenas el 44% toma la medicación contra el 60% en los días que no juega la Selección Argentina. En la misma línea, para los casos de personas medicadas por colesterol alto, la diferencia es de un 50% a un 70% entre los días de los encuentros y los que no, respectivamente.

El contexto de la ceremonia suma riesgos

A este preocupante olvido de los fármacos se le añaden los “coadyuvantes” de las celebraciones: es que es parte de la ceremonia reunirse a compartir el momento, que, fiel al espíritu argentino, está atravesado por lo gastronómico, y lo usual no es que se trate justamente de platos livianos. Es probable que haya muchos casos de comidas “copiosas”; quizás se extiendan durante todo el partido. El infaltable asado, una picadita, y quizás algunas bebidas alcohólicas. Se suman probables desarreglos en el sueño, ya sea por el horario de los partidos o porque estos son en el medio de la jornada laboral y hay que adaptar los horarios o trabajar a deshora para cumplir con las responsabilidades.

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Guzzanti explicó que esta sumatoria de factores puede favorecer un episodio en personas con factores de riesgo. "Si a eso le sumás que la persona es diabética, obesa, sedentaria, tabaquista severa, ante la situación en particular, por supuesto que tiene más riesgo que una persona que no tiene nada de este tipo de cosas".

Recomendaciones para alentar sin peligro durante el mundial

Con base en estudios y experiencias, desde la FAC desarrollaron algunas recomendaciones para poder disfrutar de los partidos de la Selección sin ponernos en riesgo:

-Evitar el consumo excesivo de alcohol. Una cerveza no es problema, pero no hay que intentar tapar la ansiedad con varios vasos

-No consumir grasas o frituras en exceso. Tratar de reemplazar los clásicos snacks, que además contienen exceso de sal, por comidas más saludables.

-Beber agua ayuda a bajar la ansiedad.

-En lo posible no quedarse sentado durante todo el partido. Levantarse, caminar y hacer algunos movimientos ayuda a descargar tensiones.

-No fumar. En este caso, beber agua también ayuda a bajar la ansiedad.

-Evitar el exceso de bebidas como el café y el mate por su alto nivel de cafeína y su consecuente efecto estimulante (aumentando la frecuencia cardiaca y la presión arterial)

Desde la FAC se busca prevenir y ayudar a la población a vivir el Mundial con el corazón puesto en Argentina.

En sintonía con estas pautas, el doctor Guzzanti concluyó con un llamado a la moderación: “Tratar de tomárselo un poco con calma, que son situaciones que deberían vivirse con cierta alegría, independientemente de los resultados. Y evitar los excesos”.