10 de junio de 2026 - 18:38

Con el show de apertura en México, comienza oficialmente el Mundial 2026: detalles, y a qué hora verlo

El evento dará el puntapié inicial de la Copa del Mundo en pleno Estadio Azteca, y contará con la participación de artistas de primer nivel.

Con el acto inaugural en México, comienza oficialmente el Mundial 2026

Con el acto inaugural en México, comienza oficialmente el Mundial 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mítico Estadio Azteca de México es el escenario elegido para el comienzo del Mundial 2026. En la previa del encuentro que mantendrán el equipo local y Sudáfrica se llevará a cabo la presentación de artistas muy reconocidos,que servirá como puntapié inicial de la Copa del Mundo de la FIFA.

Leé además

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026: "Debo ser estúpido"

Por Redacción Deportes
Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: Haré historia

Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: "Haré historia"

Por Redacción Deportes

Arranca el mes más hermoso para los fanáticos del fútbol, el del certamen más importante de todos. Y como siempre, la emoción se larga con el acto de apertura, ocurrido en la previa del duelo inaugural entre México y Sudáfrica. La expectativa es enorme, y la ilusión de 48 países comienza a crecer a pasos agigantados.

Así será el show de apertura de la Copa del Mundo:

image

El evento comenzará a las 14.30 horas (de la Argentina) en el Estadio Azteca, que lucirá repleto de fanáticos locales dispuestos a bailar, cantar y emocionarse junto a cuadros artísticos que representarán la cultura mexicana y el lazo indivisible con el fútbol. Inclusive, se especula con una participación interactiva desde las tribunas, y un apartado especial para el papel picado, parte fundamental del folclore de la redonda.

Según trascendió, también habrá espacio para homenajear al propio Azteca, y a las dos míticas leyendas que se consagraron campeonas allí. Se trata de Pelé y Diego Maradona, ganadores de las copas de 1970 y 1986.

Respecto a los artistas que dirán presente, se destacan figuras del país organizador y de la región. Será el día orientado al público Latinoamericano, teniendo en cuenta que cada sede tendrá su propio acto inaugural. Así, cantarán Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, y Maná. Cada uno hará retumbar al Azteca con sus grandes hits.

Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026
Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Shakira lanza "Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Además, también dirá presente Shakira, que interpretará la canción oficial "Dai Dai" junto con Burna Boy. La cantante colombiana es una habitué de las Copas del Mundo, y su voz está fuertemente ligada a la máxima cita del fútbol mundial con éxitos como Waka Waka. Ya en la previa del encuentro, Alejandro Fernández cantará el himno de México, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

Dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026:

Lugar: Estadio Azteca, México

Hora: 14.30

TV: TyC Sports, Telefé, DSports, Disney+

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026

Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026: "No somos los reyes del mundo"

Por Emanuel Cenci
Lionel Messi se une a ChatGPT con un trend muy argentino: súmate también para la Copa del Mundo

Mundial 2026: Leo Messi invita a los fans a entrar en el espíritu del juego con ChatGPT

Franz Beckenbauer (capitán de Alemania Federal) y Bernd Bransch (capitán de Alemania Democrática) se saludan antes del inicio del duelo en el Mundial 1974. Estos países se unificarían en 1990, tras la caída del Muro de Berlín.

Las 8 selecciones que jugaron un Mundial, desaparecieron del mapa y aún figuran en la historia de la FIFA

Mansaf: la comida nacional de Jordania. 

Qué es el Mansaf: el plato nacional de Jordania, uno de los próximos rivales de Argentina en el Mundial 2026