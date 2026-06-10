Con el show de apertura en México, comienza oficialmente el Mundial 2026: detalles, y a qué hora verlo

El evento dará el puntapié inicial de la Copa del Mundo en pleno Estadio Azteca, y contará con la participación de artistas de primer nivel.

El mítico Estadio Azteca de México es el escenario elegido para el comienzo del Mundial 2026. En la previa del encuentro que mantendrán el equipo local y Sudáfrica se llevará a cabo la presentación de artistas muy reconocidos,que servirá como puntapié inicial de la Copa del Mundo de la FIFA.

Arranca el mes más hermoso para los fanáticos del fútbol, el del certamen más importante de todos. Y como siempre, la emoción se larga con el acto de apertura, ocurrido en la previa del duelo inaugural entre México y Sudáfrica. La expectativa es enorme, y la ilusión de 48 países comienza a crecer a pasos agigantados.

Así será el show de apertura de la Copa del Mundo: image El evento comenzará a las 14.30 horas (de la Argentina) en el Estadio Azteca, que lucirá repleto de fanáticos locales dispuestos a bailar, cantar y emocionarse junto a cuadros artísticos que representarán la cultura mexicana y el lazo indivisible con el fútbol. Inclusive, se especula con una participación interactiva desde las tribunas, y un apartado especial para el papel picado, parte fundamental del folclore de la redonda.

Según trascendió, también habrá espacio para homenajear al propio Azteca, y a las dos míticas leyendas que se consagraron campeonas allí. Se trata de Pelé y Diego Maradona, ganadores de las copas de 1970 y 1986.

Respecto a los artistas que dirán presente, se destacan figuras del país organizador y de la región. Será el día orientado al público Latinoamericano, teniendo en cuenta que cada sede tendrá su propio acto inaugural. Así, cantarán Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, y Maná. Cada uno hará retumbar al Azteca con sus grandes hits.