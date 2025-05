Expertos advierten sobre mayor riesgo cardiovascular por el estrés y las condiciones de vida actuales

Si bien los contextos cambian, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las mayores preocupaciones sobre la salud de las personas , no solo por su incidencia sino también por sus consecuencias.

Encabezan las causas de muertes en el mundo y las enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo enfermedades cardiovasculares, se estima que representan el 81% del total de muertes de adultos en Argentina, según datos de la Federación Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares representan más de un tercio (35%) de estos decesos.

Hay un combo de condiciones que favorecen una serie de desórdenes orgánicos que terminan por afectar la salud cardiovascular. Pero además también se advierte que en situaciones de crisis hay un mayor deterioro de la salud y, si bien no hay datos actuales, advierten que así se ha visto en crisis anteriores en el país por lo cual no descartan que, tras años difíciles en Argentina, la salud de muestra de sus consecuencias. De hecho, los especialistas en Salud Mental ya lo advierten: hay más cuadros de este tipo, en particular vinculados a la ansiedad, el estrés y los consumos problemáticos. Todas estas cuestiones funcionan como disparadores de enfermedades cardiovasculares cuando hay otros condicionantes en juego que impactan como factores de riesgo.