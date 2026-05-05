5 de mayo de 2026 - 13:10

Cuánto cobra un gasista para arreglar una estufa o calefón en mayo del 2026

La recomendación general apunta a comparar presupuestos y contratar siempre profesionales matriculados para reducir riesgos en casa.

Cuánto cobra un gasista por instalar un calefón o termotanque en marzo 2026 (2)

La llegada del frío duante mayo del 2026 motiva a varias personas a recurrir a gasistas matriculados para revisar la estufa y conexiones de gas con el objetivo de evitar fallas o riesgos dentro de casa. La puesta a punto se debe realizar antes de que bajen con fuerza las temperaturas.

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Limpieza de la estufa

Luego de un verano con temperaturas intensas, el desgaste de los artefactos y la inactividad prolongada obligan a realizar controles técnicos antes de encender estufas. La revisión profesional permite detectar pérdidas, obstrucciones o fallas estructurales que podrían derivar en accidentes. El diagnóstico inicial define si el equipo puede seguir en uso, si requiere reparación o si conviene reemplazarlo por uno nuevo.

Desde el sector remarcan la importancia de actuar con anticipación. “Siempre recomendamos revisar los artefactos antes del primer uso fuerte del invierno, porque ahí aparecen los problemas”, explican desde el rubro. Además, advierten que “el costo de prevenir es menor que el de resolver una emergencia”.

Costos actualizados para revisar o instalar estufas

- En mayo de 2026, la visita básica de diagnóstico arranca entre $30.000 y $56.000 solo en mano de obra. Este servicio incluye control general, detección de fallas y, en muchos casos, un presupuesto detallado para eventuales trabajos.

- Si se requiere instalar una estufa nueva, los valores varían según el tipo. Un equipo sin salida al exterior se ubica entre $72.000 y $96.000. En cambio, una estufa de tiro balanceado, que ofrece mayor seguridad, cuesta entre $87.000 y $130.000 en instalación.

- Entre las tareas obligatorias, la prueba de hermeticidad oscila entre $62.000 y $120.000. La colocación de rejillas de ventilación, exigidas por normativa vigente, se mueve entre $37.000 y $98.000.

Llega el invierno y hay que poner en funcionamiento las estufas, ¿o cambiarlas? /Gasista Jorge Garcia/ Foto: Ignacio Blanco / Blanco

Otros trabajos frecuentes y sus valores

El trabajo de un gasista abarca múltiples servicios dentro del hogar.

- La instalación de un calefón a gas se sitúa entre $107.500 y $160.000.

- Colocar un termotanque cuesta entre $74.000 y $113.000.

- En cocinas, la instalación ronda entre $69.500 y $114.000, mientras que un anafe se ubica entre $61.000 y $93.000.

Los trámites complejos elevan considerablemente los costos.

- La habilitación del servicio de gas puede alcanzar entre $266.000 y $353.000.

- Una reconexión se ubica entre $233.000 y $320.000.

- En trabajos de mayor escala, como la instalación de una caldera, la mano de obra se posiciona entre $200.000 y $250.000.

Cuánto cobra un gasista por instalar un calefón o termotanque en marzo 2026 (1)

Factores que explican la suba y la dispersión de precios

Los valores actuales corresponden únicamente a mano de obra, sin incluir materiales, que en muchos casos duplican el presupuesto final. La estructura salarial del sector y las referencias de convenios influyen directamente en los costos.

En este escenario, incluso las tareas más simples superan los $50.000, mientras que intervenciones integrales pueden exceder los $300.000. La recomendación general apunta a comparar presupuestos y contratar siempre profesionales matriculados para reducir riesgos y garantizar condiciones seguras durante toda la temporada invernal.

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