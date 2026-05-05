Cuánto cobra un gasista para arreglar una estufa o calefón en mayo del 2026

La llegada del frío duante mayo del 2026 motiva a varias personas a recurrir a gasistas matriculados para revisar la estufa y conexiones de gas con el objetivo de evitar fallas o riesgos dentro de casa. La puesta a punto se debe realizar antes de que bajen con fuerza las temperaturas.

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Luego de un verano con temperaturas intensas, el desgaste de los artefactos y la inactividad prolongada obligan a realizar controles técnicos antes de encender estufas . La revisión profesional permite detectar pérdidas, obstrucciones o fallas estructurales que podrían derivar en accidentes. El diagnóstico inicial define si el equipo puede seguir en uso, si requiere reparación o si conviene reemplazarlo por uno nuevo.

Desde el sector remarcan la importancia de actuar con anticipación. “Siempre recomendamos revisar los artefactos antes del primer uso fuerte del invierno , porque ahí aparecen los problemas”, explican desde el rubro. Además, advierten que “el costo de prevenir es menor que el de resolver una emergencia”.

Costos actualizados para revisar o instalar estufas

- En mayo de 2026, la visita básica de diagnóstico arranca entre $30.000 y $56.000 solo en mano de obra. Este servicio incluye control general, detección de fallas y, en muchos casos, un presupuesto detallado para eventuales trabajos.

- Si se requiere instalar una estufa nueva, los valores varían según el tipo. Un equipo sin salida al exterior se ubica entre $72.000 y $96.000. En cambio, una estufa de tiro balanceado, que ofrece mayor seguridad, cuesta entre $87.000 y $130.000 en instalación.

- Entre las tareas obligatorias, la prueba de hermeticidad oscila entre $62.000 y $120.000. La colocación de rejillas de ventilación, exigidas por normativa vigente, se mueve entre $37.000 y $98.000.

Llega el invierno y hay que poner en funcionamiento las estufas, ¿o cambiarlas? /Gasista Jorge Garcia/ Foto: Ignacio Blanco / Blanco

Otros trabajos frecuentes y sus valores

El trabajo de un gasista abarca múltiples servicios dentro del hogar.

- La instalación de un calefón a gas se sitúa entre $107.500 y $160.000.

- Colocar un termotanque cuesta entre $74.000 y $113.000.

- En cocinas, la instalación ronda entre $69.500 y $114.000, mientras que un anafe se ubica entre $61.000 y $93.000.

Los trámites complejos elevan considerablemente los costos.

- La habilitación del servicio de gas puede alcanzar entre $266.000 y $353.000.

- Una reconexión se ubica entre $233.000 y $320.000.

- En trabajos de mayor escala, como la instalación de una caldera, la mano de obra se posiciona entre $200.000 y $250.000.

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Factores que explican la suba y la dispersión de precios

Los valores actuales corresponden únicamente a mano de obra, sin incluir materiales, que en muchos casos duplican el presupuesto final. La estructura salarial del sector y las referencias de convenios influyen directamente en los costos.

En este escenario, incluso las tareas más simples superan los $50.000, mientras que intervenciones integrales pueden exceder los $300.000. La recomendación general apunta a comparar presupuestos y contratar siempre profesionales matriculados para reducir riesgos y garantizar condiciones seguras durante toda la temporada invernal.