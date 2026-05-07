La industria automotriz sigue en retroceso pese al repunte exportador

La industria automotriz argentina volvió a mostrar señales de retroceso durante abril. Según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las terminales locales fabricaron 37.521 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos, lo que representó una caída del 10,1% respecto de marzo y un descenso interanual del 17,5% frente al mismo mes de 2025.
El sector también acumuló números negativos en el primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril, la producción alcanzó las 129.867 unidades, cifra que quedó 18,6% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado.
Desde la entidad explicaron que el menor nivel de actividad estuvo influenciado por el calendario de feriados, que dejó apenas 17 días hábiles durante abril, además de los procesos de adecuación industrial que atraviesan varias terminales.
Las exportaciones crecieron y amortiguaron la caída
A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un comportamiento positivo. Durante abril, las automotrices enviaron al exterior 26.887 vehículos, un 0,9% más que en marzo y un crecimiento interanual del 18,8%.
Pese a la mejora mensual, el acumulado anual todavía refleja una leve baja. En los primeros cuatro meses de 2026 se exportaron 79.283 unidades, un 1,6% menos que en el mismo período de 2025.
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Industria automotriz: las exportaciones crecieron en abril y amortiguaron la caída del sector.
El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que el sector atraviesa una etapa de transición marcada por el recambio de modelos y la reorganización industrial. Además, remarcó que la recuperación exportadora permitió moderar parcialmente la caída general de actividad.
Caída en las ventas mayoristas
Otro de los indicadores que reflejó el enfriamiento del sector fue el de las ventas mayoristas. Durante abril, las terminales comercializaron a la red de concesionarios 35.976 unidades, con una caída del 13,2% frente a marzo y un desplome del 31,6% interanual.
En el acumulado de enero a abril, las ventas mayoristas alcanzaron las 148.054 unidades, volumen que se ubicó 17,9% por debajo del registrado durante el mismo período del año anterior.
El sector busca mejorar la competitividad
Desde Adefa señalaron que las terminales continúan trabajando sobre una agenda orientada a mejorar la competitividad exportadora. Entre los principales reclamos aparecen la reducción de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además del impulso a nuevos acuerdos comerciales.
Según explicó Pérez Graziano, el objetivo es fortalecer el perfil exportador de la industria en un contexto de transformación productiva y mayor competencia internacional.