La industria automotriz sigue en retroceso pese al repunte exportador

La producción de vehículos cayó 17,5% interanual en abril, según Adefa. Pese al retroceso de la actividad y de las ventas mayoristas, las exportaciones registraron una mejora frente al mismo mes de 2025.

La industria automotriz argentina volvió a mostrar señales de retroceso durante abril. Según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las terminales locales fabricaron 37.521 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos, lo que representó una caída del 10,1% respecto de marzo y un descenso interanual del 17,5% frente al mismo mes de 2025.

El sector también acumuló números negativos en el primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril, la producción alcanzó las 129.867 unidades, cifra que quedó 18,6% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado.

Desde la entidad explicaron que el menor nivel de actividad estuvo influenciado por el calendario de feriados, que dejó apenas 17 días hábiles durante abril, además de los procesos de adecuación industrial que atraviesan varias terminales.

Las exportaciones crecieron y amortiguaron la caída A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un comportamiento positivo. Durante abril, las automotrices enviaron al exterior 26.887 vehículos, un 0,9% más que en marzo y un crecimiento interanual del 18,8%.

Pese a la mejora mensual, el acumulado anual todavía refleja una leve baja. En los primeros cuatro meses de 2026 se exportaron 79.283 unidades, un 1,6% menos que en el mismo período de 2025.