Shopping Fest 2026: centros comerciales de todo el país buscan reactivar ventas con descuentos y beneficios

En medio de la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra, más de 65 centros comerciales de todo el país realizarán la primera edición del Shopping Fest 2026 . Se tratará de un evento que combinará descuentos, cuotas sin interés y actividades recreativas con el objetivo de impulsar las ventas y recuperar la afluencia de público.

IPV lanza un nuevo programa para clase media: requisitos, montos y cómo acceder a una de las 325 viviendas

La iniciativa fue organizada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) y se desarrollará entre el 8 y el 10 de mayo en distintos shoppings del país. Según explicaron desde la entidad, la propuesta apunta no solo a incentivar las compras, sino también a recuperar la experiencia presencial que históricamente caracterizó a los centros comerciales.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a promociones en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios , además de beneficios con bancos, tarjetas y billeteras virtuales. Las promociones generales oscilarán entre el 30% y el 40% de descuento , aunque cada shopping y cada marca definirán sus propias condiciones comerciales.

Uno de los casos anticipados fue el de Galerías Pacífico , que confirmó beneficios de hasta 30% off y seis cuotas sin interés . Además, quienes realicen compras superiores a $150.000 participarán de un sorteo por entradas para el musical Billy Elliot.

Desde la organización aclararon que no existirá un esquema uniforme de promociones, ya que cada centro comercial diseñará propuestas específicas según sus marcas y actividades.

fachada-shopping-navidad La industria de los shoppings busca frenar la caída de ventas con un evento nacional. (archivo)

El objetivo: recuperar público en los centros comerciales

La CASC explicó que el Shopping Fest surgió en un contexto marcado por el crecimiento del comercio electrónico, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de financiación para el consumo. En ese escenario, los centros comerciales buscan reposicionarse como espacios de encuentro y entretenimiento, más allá de las compras.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar en familia”, afirmó Santiago Blaksley, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers.

Por su parte, la gerente general de la entidad, Carolina Lopes Perera, destacó la participación de decenas de centros comerciales de todo el país. Además sostuvo que existen expectativas positivas para los próximos meses, especialmente por el desembarco de nuevas marcas internacionales.

Shows, actividades y propuestas para toda la familia

Además de las promociones comerciales, el evento incluirá actividades especiales para ampliar la experiencia dentro de los shoppings. Durante el Shopping Fest habrá shows en vivo, DJs, propuestas artísticas, ambientaciones especiales y actividades gratuitas para chicos, además de ofertas gastronómicas en patios de comidas, según cada centro comercial.

Palmares Open Mall ampliará 6.000m2 su oferta de negocios y se prevé la inauguración para marzo de 2025. Palmares Mall

De acuerdo a lo que remarcaron desde la organización, actualmente muchas marcas mantienen precios similares tanto en locales físicos como en plataformas digitales, por lo que el diferencial de los shoppings pasa cada vez más por la experiencia presencial y el entretenimiento.

Qué shoppings participarán del Fest

Entre los centros comerciales que confirmaron su participación se encuentran: Abasto Shopping; Alcorta Shopping; Alto Avellaneda; Alto Comahue; Alto NOA; Alto Palermo; Alto Rosario; Annuar Shopping; Bahía Blanca Plaza Shopping; Boulevard Shopping; Caballito Shopping; Catán Shopping; Córdoba Shopping; Del Parque Outlet; Devoto Shopping; Distrito Arcos Premium Outlet; Dot Baires Shopping; El Solar; Espacio San Juan Shopping; Factory Parque Brown; Factory Quilmes; Factory San Martín y Galerías Pacífico.

Completan la lista: La Barraca Mall; Maschwitz Mall; Mendoza Shopping; Nine Shopping; Nordelta Centro Comercial; Nuevo Quilmes Plaza; Nuevocentro; Operafun; Palmares Mall; Palmas del Pilar; Paseo Champagnat; Paseo de la Patagonia; Paseo del Fuego; Paseo del Jockey; Paseo Lugones; Paseo Pilar; Paseo Rivera; Paseo Salta; Paseo San Juan; Paso del Bosque; Paso del Paraná; Patio Bullrich; Patio Olmos; Plaza Liniers Shopping; Plaza Oeste; Portal Escobar; Portal Lomas; Portal Los Andes; Portal Palermo; Portal Patagonia; Portal Río Cuarto; Portal Rosario; Portal Salta; Portal Santiago; Portal Trelew; Portal Tucumán; Puerto Plaza Mall & Towers; Recoleta Urban Mall; Remeros Plaza; Ribera Shopping; San Justo Shopping; Shopping del Siglo; Soleil Premium Outlet; Terrazas de Mayo; TOM; Toscas Shopping; Unicenter.

La propuesta abarcará distintas regiones del país y marcará la primera experiencia coordinada de este tipo entre decenas de shoppings argentinos.