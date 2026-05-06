Mejora la nota de Argentina: Fitch Ratings subió la calificación de la deuda soberana a "B-".

La agencia de calificación financiera Fitch Ratings anunció este martes una mejora en la nota de la deuda soberana de Argentina , que pasó de CCC+ a B- con una perspectiva "estable" . Esta nueva calificación implica que la agencia no prevé realizar modificaciones en la nota durante los próximos seis meses.

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La mejora sitúa al país en una posición similar a la que ostentaba en 2016 y se considera un paso importante para facilitar el retorno de Argentina a la emisión de deuda en los mercados globales.

Fitch fundamentó su decisión en diversos indicadores que muestran un saneamiento de las cuentas públicas y el sector externo . Reconoció "balances externos y fiscales estructuralmente mejorados", "avances en las reformas económicas" y un "sólido superávit comercial impulsado por el sector energético".

El informe dice que "la calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas internacionales y nuestra expectativa de que el gobierno asegure el financiamiento adecuado para cubrir sus obligaciones de deuda".

Sin embargo, la "calificación está limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles choques de confianza (a los que Argentina ha sido particularmente vulnerable), así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica".

Luego menciona los avances alcanzados por la gestión Milei y mencionó el apoyo conseguido en el 2025: "La administración ha logrado victorias legislativas importantes, incluyendo la reforma laboral, reformas a la Ley Nacional de Glaciares que suavizan las restricciones ambientales para la minería, y un presupuesto para 2026 que preserva un fuerte ancla fiscal. El impulso a la desregulación y los esfuerzos para atraer inversión privada en sectores clave de energía y minería también son prioridades políticas importantes".

Fitch Ratings Fitch Ratings.

También descatan que "la posición externa de Argentina ha mejorado estructuralmente a medida que el país se ha consolidado como exportador neto de energía". En la mísma línea remarcan que el superávit comercial del primer trimestre alcanzó un récord de US$ 5.500 millones, frente a los US$ 1.100 millones del año anterior.

Además, hacen mención a la compra de dólares por parte del Banco Central, que llegan a US$ 7.295 millones en lo que va del año.

Santiago Bausili, presidente del BCRA Banco Central Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Web

"Las compras de dólares totalizaron US$ 7.100 millones hasta abril, y el ritmo debería fortalecerse en los próximos meses a medida que avanza la cosecha de soja. Las reservas brutas han subido en menor medida debido al pago del servicio de deuda, pero Fitch espera que aumenten a US$ 52.700 millones para fin de año", pronosticó el informe.

Finalmente, advierten que las "reservas internacionales netas siguen siendo bajas si se consideran los pasivos de moneda extranjera a corto plazo (repos, encajes, la línea de swap de divisas con el Banco Popular de China, etc.), aunque esperamos que aumenten en US$ 8.000 millones este año".

El anuncio se produjo en una jornada donde el riesgo país cedió un 0,4%, situándose en 554 puntos básicos, mientras que el dólar minorista bajó a $1.415. La noticia acompaña al presidente Javier Milei en su viaje a Los Ángeles, donde presentará las metas de su gestión ante inversores y líderes globales.