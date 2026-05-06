Expo Minera suspendida por Zonda en San Juan: cómo sigue la feria

La primera jornada de la Expo San Juan Minera 2026 debió ser suspendida este martes por decisión de la organización debido al Zonda. La medida fue comunicada oficialmente por la organización del evento y respondió a recomendaciones realizadas en conjunto con organismos provinciales de emergencia y seguridad.

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Según detalló el comunicado difundido por Panorama Minero y el Gobierno sanjuanino, la decisión fue tomada “en función de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de la Provincia de San Juan, en conjunto con el COE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, Seguridad y Protección Civil”.

El objetivo de la suspensión fue “resguardar la seguridad e integridad de todos los participantes ante las inclemencias climáticas y los fuertes vientos previstos para la jornada vespertina”.

De esta manera, desde las 16.30 horas y “hasta nuevo aviso”, el predio principal de la exposición permaneció cerrado. Sin embargo, la organización aclaró que sí continuaron habilitadas las actividades previstas en el Velódromo Vicente Chancay.

Entre ellas se mantuvieron en agenda el encuentro Argentina Cobre y el tradicional Cóctel de Bienvenida, dos de las actividades más importantes vinculadas al networking y a la agenda institucional del evento minero.

La suspensión generó movimientos y reacomodamientos en el predio, que durante la mañana había recibido a miles de visitantes, empresas proveedoras, funcionarios y delegaciones internacionales que llegaron a San Juan para participar de uno de los encuentros mineros más relevantes del país.