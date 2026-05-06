Zonda: suspendieron las clases en Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael

Debido a los pronósticos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este miércoles 6 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.
En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
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Escuelas de la UNCuyo también suspenden clases para el turno tarde
Por el Zonda, autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo también comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del miércoles 6 de mayo en las escuelas dependientes de la casa de estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la DGE y la recomendación de Defensa Civil.
La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola y al Martín Zapata. También corre para la escuela Carmen Vera Arenas.
Alerta por Zonda este miércoles en Mendoza
El pronóstico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en el llano. Viento Zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza. Esta situación se extenderá hasta la noche. Nevadas en cordillera".
Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 29°C.
Para el jueves se espera el ingreso de un frente frío con precipitaciones durante la mañana. La máxima rondará los 19°C.
Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo
Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo
Defensa Civil
Recomendaciones frente al viento Zonda
- Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.
- Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.
- Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
- En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa a través de un humificador o cacerola con agua en una hornalla con fuego corona.
- Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo.