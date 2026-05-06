Zonda: suspendieron las clases en Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael

Debido a los pronósticos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) confirmó que este miércoles 6 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

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En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Miércoles 6 de mayo - Turno Tarde Debido al viento zonda, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle, Malargüe y San Rafael. En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. pic.twitter.com/cyKpWScYBA

Por el Zonda, autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo también comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del miércoles 6 de mayo en las escuelas dependientes de la casa de estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la DGE y la recomendación de Defensa Civil.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola y al Martín Zapata. También corre para la escuela Carmen Vera Arenas.

Alerta por Zonda este miércoles en Mendoza

El pronóstico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en el llano. Viento Zonda de intensidad moderada a fuerte a partir de la tarde abarcando los oasis centro, sur y norte incluida la ciudad de Mendoza. Esta situación se extenderá hasta la noche. Nevadas en cordillera".

Tras una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 29°C.

Para el jueves se espera el ingreso de un frente frío con precipitaciones durante la mañana. La máxima rondará los 19°C.

Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo Alerta por viento Zonda en Mendoza este miércoles 6 de mayo Defensa Civil

Recomendaciones frente al viento Zonda