Un muerto, un herido y más de 15 árboles caídos: el saldo que dejó el paso del Zonda en Mendoza

Este miércoles, el viento Zonda afectó a la provincia de Mendoza y provocó daños en diferentes sectores. Si bien, no se registraron ráfagas de viento de gran intensidad como estaba pronosticado, el fenómeno climático se cobró la vida de una persona y otra resultó herida tras la caída de un árbol.

Tragedia en Las Heras por Zonda: un motociclista murió y otro resultó herido tras ser aplastados por un árbol

Según reportes de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) el departamento más afectado fue San Rafael , donde se registraron 12 árboles caídos, seguido de Malargüe, con 6 intervenciones. En el resto de los departamentos afectados, no se registraron daños importantes, aunque no se descarta la posibilidad de que el viento continúe durante la noche.

-Persona herida (por árbol caído): 01

Total:08

Guaymallén:

-Árboles y/o ramas caídas: 01

Total: 01

Godoy Cruz:

-Cable cortados y/o caídos: 01

-Árboles y/o ramas caídas: 01

Total: 02

Lavalle:

-Árboles y/o ramas caídas: 01

-Incendio de campo inculto: 04

Total: 05

Luján:

-Cable cortados y/o caídos: 01

-Poste caídos: 01

Total: 02

Tupungato:

-Árboles y/o ramas caídas: 05

Total: 05

Malargüe:

-Árboles y/o ramas caídas: 06

Total: 06

San Rafael:

-Iluminarias caídas: 01

-Árboles y/o ramas caídas: 12

-Cable cortados y/o caídos: 02

Total: 15

Un muerto y un herido por la caída de un árbol

En medio del alerta por Zonda, un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga en Las Heras, y aplastó a dos motociclistas que circulaban por la zona.

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda Un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda en Las Heras Ministerio de Seguridad

De acuerdo con la información policial, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro afectó a dos motocicletas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso.

Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores, de 23 años, perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto. El otro conductor, de 44 años, logró ser rescatado con vida, aunque con varias heridas. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladado al hospital Central.