6 de mayo de 2026 - 21:09

Un muerto, un herido y más de 15 árboles caídos: el saldo que dejó el paso del Zonda en Mendoza

A pesar de que no se registraron ráfagas de gran intensidad, el fenómeno provocó daños en diferentes zonas de la provincia y se confirmó un fallecido por un árbol caído

Un muerto, un herido y más de 15 árboles caídos: el saldo que dejó el Zonda en Mendoza este miércoles

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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Según reportes de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) el departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, seguido de Malargüe, con 6 intervenciones. En el resto de los departamentos afectados, no se registraron daños importantes, aunque no se descarta la posibilidad de que el viento continúe durante la noche.

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Reporte de novedades por viento Zonda hasta las 20hs

  • Las Heras:

-Árboles y/o ramas caídas: 06

-Persona fallecida (por árbol caído): 01

-Persona herida (por árbol caído): 01

Total:08

  • Guaymallén:

-Árboles y/o ramas caídas: 01

Total: 01

  • Godoy Cruz:

-Cable cortados y/o caídos: 01

-Árboles y/o ramas caídas: 01

Total: 02

  • Lavalle:

-Árboles y/o ramas caídas: 01

-Incendio de campo inculto: 04

Total: 05

  • Luján:

-Cable cortados y/o caídos: 01

-Poste caídos: 01

Total: 02

  • Tupungato:

-Árboles y/o ramas caídas: 05

Total: 05

  • Malargüe:

-Árboles y/o ramas caídas: 06

Total: 06

  • San Rafael:

-Iluminarias caídas: 01

-Árboles y/o ramas caídas: 12

-Cable cortados y/o caídos: 02

Total: 15

Un muerto y un herido por la caída de un árbol

En medio del alerta por Zonda, un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga en Las Heras, y aplastó a dos motociclistas que circulaban por la zona.

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De acuerdo con la información policial, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro afectó a dos motocicletas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso.

Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores, de 23 años, perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto. El otro conductor, de 44 años, logró ser rescatado con vida, aunque con varias heridas. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladado al hospital Central.

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