Un muerto, un herido y más de 15 árboles caídos: el saldo que dejó el paso del Zonda en Mendoza

Este miércoles, el viento Zonda afectó a la provincia de Mendoza y provocó daños en diferentes sectores. Si bien, no se registraron ráfagas de viento de gran intensidad como estaba pronosticado, el fenómeno climático se cobró la vida de una persona y otra resultó herida tras la caída de un árbol.
Según reportes de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) el departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, seguido de Malargüe, con 6 intervenciones. En el resto de los departamentos afectados, no se registraron daños importantes, aunque no se descarta la posibilidad de que el viento continúe durante la noche.
Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos
El viento Zonda afectó la provincia este miércoles
Marcelo Rolland / Los Andes
Reporte de novedades por viento Zonda hasta las 20hs
-Árboles y/o ramas caídas: 06
-Persona fallecida (por árbol caído): 01
-Persona herida (por árbol caído): 01
Total:08
-Árboles y/o ramas caídas: 01
Total: 01
-Cable cortados y/o caídos: 01
-Árboles y/o ramas caídas: 01
Total: 02
-Árboles y/o ramas caídas: 01
-Incendio de campo inculto: 04
Total: 05
-Cable cortados y/o caídos: 01
-Poste caídos: 01
Total: 02
-Árboles y/o ramas caídas: 05
Total: 05
-Árboles y/o ramas caídas: 06
Total: 06
-Iluminarias caídas: 01
-Árboles y/o ramas caídas: 12
-Cable cortados y/o caídos: 02
Total: 15
Un muerto y un herido por la caída de un árbol
En medio del alerta por Zonda, un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga en Las Heras, y aplastó a dos motociclistas que circulaban por la zona.
Tragedia en Las Heras: un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda
Un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda en Las Heras
Ministerio de Seguridad
De acuerdo con la información policial, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro afectó a dos motocicletas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso.
Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores, de 23 años, perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto. El otro conductor, de 44 años, logró ser rescatado con vida, aunque con varias heridas. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladado al hospital Central.