Martín Rappallini en Expo San Juan: "La minería tiene que transformar las sociedades donde se va a desarrollar"

La Expo San Juan Minera reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios en una nueva edición marcada por el debate sobre el futuro productivo del país. En ese contexto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, participó del acto oficial por el Día de la Minería y recorrió los stands del evento realizado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Durante una entrevista, el dirigente industrial habló sobre el impacto de la minería en las cadenas productivas, defendió la creación de la mesa federal minera y advirtió sobre el momento que atraviesa parte de la industria argentina. Además, reclamó una baja de impuestos y sostuvo que la apertura económica obliga a muchos sectores a competir “con menores precios y menores cantidades”.

En su recorrida por la Expo San Juan Minera, Martín Rappallini aseguró que existe una fuerte expectativa alrededor del crecimiento del sector minero y remarcó que la actividad puede convertirse en uno de los grandes motores económicos del país. El titular de la UIA puso el foco en el entramado productivo que se genera alrededor de los proyectos y celebró la puesta en marcha de la mesa federal minera, que amplió el alcance que inicialmente tenía la mesa del cobre. “ Hay una gran expectativa en todas las provincias, en esta nueva etapa de una Argentina minera ”, afirmó, antes de remarcar que el desafío no pasa solamente por la extracción de recursos sino también por todo el ecosistema económico que se genera alrededor.

En esa línea, Rappallini sostuvo que “ va a haber cadenas de valor industriales asociadas y también todo lo que forma parte de los servicios y el comercio ”, y aseguró que la minería representa “un nuevo motor para la Argentina que tanto necesita”. Para el dirigente industrial, el crecimiento del sector debe pensarse de manera integral, incluyendo a proveedores, industrias vinculadas y actividades económicas indirectas que puedan desarrollarse a partir de las inversiones mineras.

La UIA pidió coordinación política y consenso para garantizar inversiones mineras

Consultado sobre quién debería coordinar el trabajo conjunto entre provincias, Nación y empresarios dentro de la mesa federal minera, Martín Rappallini explicó que ese fue uno de los principales temas debatidos durante el encuentro. Según detalló, la mesa reunió a trabajadores, gobiernos provinciales, legisladores, cámaras empresarias y representantes de Cancillería, con el objetivo de construir una estrategia común para posicionar a la Argentina frente a los mercados internacionales.

“Creo que es fundamental que este compromiso se traduzca en generar confianza”, sostuvo el presidente de la UIA, quien además destacó herramientas impulsadas por el Gobierno nacional como el RIGI y la nueva ley de glaciares para dar previsibilidad a las inversiones. Sin embargo, advirtió que no alcanza solamente con cambios normativos y reclamó señales políticas claras. “Tiene que haber un gesto político de unidad, de diálogo, y mostrar que hay un consenso transversal de que la minería tiene que ser un actor fundamental”, expresó. Para Rappallini, el verdadero desafío será lograr que el desarrollo minero tenga impacto social y económico en cada provincia donde avance la actividad. “La minería tiene que transformar las sociedades donde se va a desarrollar”, remarcó.

Martín Rappallini aseguró que la minería y la energía pueden aliviar la presión sobre la industria

Durante la entrevista realizada en la Expo San Juan Minera, el dirigente industrial también se refirió al escenario económico y al rol que pueden ocupar nuevos sectores productivos dentro de la economía argentina. En ese sentido, recordó el impulso que la UIA le dio al denominado “mini RIGI”, luego transformado en el RIMI, aunque señaló que todavía queda pendiente una reducción de la presión fiscal sobre las empresas.

“Hoy Argentina tenía el campo y la industria como los motores de nuestra economía. Ahora se están sumando motores, como puede ser la minería, la energía y también la industria del conocimiento”, explicó Rappallini. Para el titular de la UIA, el crecimiento de esos sectores permitiría equilibrar la estructura productiva del país y aliviar la carga que históricamente soportaron la industria y el agro. “La idea es que se vayan sacándole el peso a los viejos motores, que ya vienen con grandes niveles de presión fiscal”, sostuvo. Además, planteó que una expansión sostenida de estas actividades podría traducirse en “menor presión fiscal y mayor financiamiento” para sectores industriales que hoy atraviesan una etapa compleja.

La UIA advirtió que sectores como textil y metalmecánica siguen golpeados por la caída de ventas

Al analizar la situación actual de la industria argentina, Martín Rappallini reconoció que existen fuertes diferencias entre sectores y aseguró que algunos rubros todavía muestran niveles de actividad muy por debajo de los registrados en 2022. Si bien destacó que marzo mostró un repunte frente a enero y febrero, aclaró que el escenario sigue siendo delicado para varias actividades manufactureras.

“Como siempre, tenemos una heterogeneidad importante y tres velocidades distintas”, afirmó. Luego detalló que “la velocidad más lenta es muy lenta” en sectores como materiales de construcción, textil, calzado, metalmecánica y algunos productos de consumo masivo, que todavía se encuentran “un 25% abajo con respecto al 2022”. Según explicó, muchas empresas están atravesando un doble impacto porque, además de la caída en las ventas, deben enfrentar una mayor apertura de importaciones y competir con precios internacionales. “Tienen que vender a menor precio y menores cantidades”, resumió.

Rappallini reclamó baja de impuestos y defendió el esfuerzo de los empresarios argentinos

El presidente de la UIA también cuestionó que la apertura económica avance más rápido que la reducción de impuestos prometida para el sector productivo. En ese marco, sostuvo que la industria argentina viene haciendo un fuerte esfuerzo de adaptación frente al nuevo escenario económico y remarcó que todavía existen costos internos que afectan la competitividad.

“Lo que nosotros estamos planteando es que hay que tratar de sacarle el peso, las piedras de la mochila, o liberar la cancha, para que los que producen en Argentina tengan las mismas condiciones que en otros países”, explicó. Además, defendió el rol de los empresarios locales y recordó declaraciones anteriores del presidente Javier Milei sobre el sector privado. “No debe haber empresario en el mundo que se haya tenido que adaptar a tantos cambios como el empresario argentino”, afirmó Rappallini, al enumerar problemas como inflación, controles, restricciones y cambios permanentes en las condiciones económicas.