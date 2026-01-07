Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Con el inicio de la temporada de verano en enero de 2026, los usuarios de vehículos en Argentina encuentran un respiro ante los constantes aumentos de precios en los combustibles .

Actualmente, llenar el tanque de combustible al 100% de su capacidad tiene un costo promedio de $100.000 , una cifra que equivale aproximadamente al 5% de la remuneración bruta promedio del sector privado registrado.

Ante este escenario, bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf han renovado sus acuerdos de fidelidad y ahorro, donde hay descuentos imperdibles y reintegros de hasta $25.000.

Las promociones vigentes varían según la entidad financiera, el día de la semana y el medio de pago, pero permiten acceder a descuentos de hasta el 30% y reintegros mensuales que alcanzan los $25.000 .

Entre las ofertas más competitivas para este mes se encuentran:

Banco Macro: Ofrece un 30% de descuento con un tope de reintegro de $25.000 por cuenta al mes. Está disponible para pagos con VISA y MODO en estaciones YPF los días miércoles (según algunas fuentes, la validez podría extenderse de martes a domingo).

Banco Nación: Mantiene un ahorro del 30% con un tope de $15.000 mensuales por cuenta, operando principalmente los viernes para diversas banderas como YPF, Shell y Axion.

Banco Patagonia: Los clientes pueden obtener entre un 20% y un 25% de descuento (para quienes cobran su sueldo en la entidad), con topes de hasta $15.000 los días jueves.

Banco Comafi: Brinda un 20% de descuento con un tope de $8.000 semanales, lo que permite un ahorro acumulado importante a lo largo del mes si se realizan cargas frecuentes los sábados, domingos o lunes, dependiendo de la estación.

Variedad de opciones según la estación

YPF

La red de YPF concentra una gran cantidad de beneficios, incluyendo también al Banco Ciudad (10-15% de descuento), Banco Galicia (10-15% para clientes Eminent) y Banco Credicoop (hasta 20% para cuentas sueldo).

Por su parte, en las estaciones Shell y Axion, se suman beneficios de entidades como el Banco Santa Fe, que otorga un 20% de descuento con un tope de $20.000 mensuales, disponible de martes a domingo.

Las estaciones Puma Energy y Gulf también participan de este esquema de ahorro con descuentos que alcanzan el 30% en casos seleccionados, principalmente a través de billeteras digitales y tarjetas de crédito.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda a los consumidores verificar el día exacto de la promoción y el medio de pago requerido (tarjeta física o aplicaciones como MODO), ya que las condiciones están sujetas a la renovación mensual de los acuerdos entre las petroleras y el sector financiero.