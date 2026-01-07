Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Con el inicio de la temporada de verano en enero de 2026, los usuarios de vehículos en Argentina encuentran un respiro ante los constantes aumentos de precios en los combustibles.
Distintos bancos y estaciones de servicios renovaron las promociones de ahorro para los usuarios. Los detalles.
Actualmente, llenar el tanque de combustible al 100% de su capacidad tiene un costo promedio de $100.000, una cifra que equivale aproximadamente al 5% de la remuneración bruta promedio del sector privado registrado.
Ante este escenario, bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf han renovado sus acuerdos de fidelidad y ahorro, donde hay descuentos imperdibles y reintegros de hasta $25.000.
Las promociones vigentes varían según la entidad financiera, el día de la semana y el medio de pago, pero permiten acceder a descuentos de hasta el 30% y reintegros mensuales que alcanzan los $25.000.
Entre las ofertas más competitivas para este mes se encuentran:
La red de YPF concentra una gran cantidad de beneficios, incluyendo también al Banco Ciudad (10-15% de descuento), Banco Galicia (10-15% para clientes Eminent) y Banco Credicoop (hasta 20% para cuentas sueldo).
Por su parte, en las estaciones Shell y Axion, se suman beneficios de entidades como el Banco Santa Fe, que otorga un 20% de descuento con un tope de $20.000 mensuales, disponible de martes a domingo.
Las estaciones Puma Energy y Gulf también participan de este esquema de ahorro con descuentos que alcanzan el 30% en casos seleccionados, principalmente a través de billeteras digitales y tarjetas de crédito.
Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda a los consumidores verificar el día exacto de la promoción y el medio de pago requerido (tarjeta física o aplicaciones como MODO), ya que las condiciones están sujetas a la renovación mensual de los acuerdos entre las petroleras y el sector financiero.