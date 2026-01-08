Cómo arranca la temporada de exploración minera en el Sur mendocino

Mendoza cerró un 2025 con diversos hitos para el sector minero. Uno de ellos fue la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino , que posibilita pasar a la etapa de explotación en un plazo aproximado de dos años. Sin embargo, también avanzan las tareas de exploración en el Sur de la provincia .

Esta es la segunda temporada en que los 34 proyectos ubicados en la primera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) podrán realizar los trabajos de prospección e, incluso, de perforación en uno de los casos.

Se debe recordar que la Legislatura ratificó la DIA de MDMO 1 en noviembre de 2024, lo que dio poco tiempo a las empresas para organizar la campaña el verano pasado (en la mayoría de los sitios no se puede trabajar más que unos meses, porque la nieve dificulta la actividad durante buena parte del año).

Por otra parte, las situaciones son diversas: en ciertos casos había amplia información previa, lo que permitió pasar a etapas más avanzadas de la exploración, mientras que, en otros, se debe comenzar por las iniciales y hasta resolver cuestiones legales de superposiciones de propiedad.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente detallaron que los dos proyectos más avanzados son El Perdido, de la canadiense Kobrea, y El Seguro, de la estatal Impulsa Mendoza . El resto de las empresas estuvo abocada a trabajos de gabinete y algunas iniciarían también este 2026 con prospecciones y exploraciones.

Comenzar la perforación

Desde Kobrea mencionaron que en los próximos días está previsto iniciar las perforaciones en El Perdido. Los resultados de las prospecciones iniciales y de los estudios de magnetometría aérea, que se realizaron el año pasado, arrojaron indicios de que habría un gran yacimiento de pórfidos de cobre en el lugar, lo que resultó muy alentador.

Con estos primeros resultados, la empresa decidió pasar a la etapa de perforación de tres pozos, de una profundidad de 500 metros y un diámetro de 10 centímetros, lo que les demandará una inversión de unos US$ 5 millones. Esto, para ir recolectando muestras que permitan determinar dónde se encuentra el yacimiento.

La compañía canadiense tiene dos proyectos en MDMO 1 -además de El Perdido, otro denominada Mantos de Cobre-, que albergan entre 12 y 14 pórfidos de este mineral. Se trata de masas de roca con depósitos del mineral diseminado, que se encuentran a cierta profundidad (a diferencia de una veta, que es una masa homogénea, con presencia más concentrada).

Por otra parte, está aguardando la autorización, por parte de la autoridad minera, de la campaña de prospección en El Destino, uno de los proyectos que Kobrea tiene en MDMO 2, el segundo paquete, que incluye 27 emprendimientos mineros en total (y cuya DIA recibió la ratificación legislativa al mismo tiempo que la de PSJ, en diciembre).

Mario Castelli, presidente de Kobrea Exploraciones Argentina, comentó a Los Andes, unos meses atrás, que anticipan que otro en MDMO 2, Cuprum, “va a ser una gran revelación”.

Trazado de caminos

Para poder llegar a la etapa de perforación, Kobrea tuvo que, primero, trazar un camino de unos 14 kilómetros. Y lo mismo debe realizar la empresa estatal Impulsa Mendoza para asegurar el acceso a El Seguro, otro de los proyectos en MDMO 1.

En este caso, se trata de 26 kilómetros en total, de los que unos 6 coinciden con el ingreso a un puesto, que ya fueron ejecutados, porque se trataba de tareas de reacondicionamiento. En cambio, los 20 restantes serán un camino nuevo, que demandará la construcción de un puente sobre un arroyo.

La construcción del camino El Seguro se inscribe en el programa de Caminos Productivos, impulsado por el Gobierno de Mendoza a través de un convenio entre Impulsa Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Avanzar en la exploración

El Gobierno y el sector minero e industrial celebraron la aprobación de PSJ Cobre Mendocino, pero entienden que se trata de un solo proyecto mediano y que hay un potencial mucho mayor en la provincia, vinculado al cobre. Por eso, consideran fundamental que se desarrollen nuevas exploraciones.

“La tasa de éxito de la exploración es baja, es una actividad de grandes inversiones, con alto riesgo. Por eso necesitamos explorar más y tener muchos más proyectos aprobados por la Legislatura”, planteó el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de Argentina Mining.

Pero también celebró que haya en Mendoza “firmas globales, que están iniciando tareas, estudiando nuestros recursos y haciendo alianzas con propietarios y operadores locales. Están invirtiendo para el largo plazo, algo que no teníamos en la provincia hasta hace muy poco”.

Más allá del distrito minero Malargüe Occidental, que el Ejecutivo creó para acelerar el proceso previo a la exploración, hay otros proyectos fuera de esta zona que ya llegaron a la audiencia pública, instancia previa a la Declaración de Impacto Ambiental.

Este es el caso de Cobre San Remoleo, en Malargüe; Potasio Cancambria, también en Malargüe; y Diamante Sosneado, uno de litio en San Rafael, que amplió al área a explorar; y que evidencian el cambio de clima empresario y la disposición para invertir en el sector.

Conocer antes de perforar

Emiliano Gattti, de la empresa Wincul, que desarrolla el proyecto Cerro Amarillo, comentó que hace dos años hicieron los 22 kilómetros de camino para poder llegar a ese sitio puntial y perforar, pero que la empresa tiene 60 mil hectáreas de propiedades mineras (no son propietarios de la tierra, sino de los derechos mineros), por lo que están en la etapa de investigación, de ir al campo y contrastar la información preliminar.

Explicó que están tratando de abarcar la mayor extensión de territorio, en base a los permisos que han ido obteniendo. Añadió que recién este año han podido ingresar a un proyecto muy interesante, que se llama Cerro de la Virgen, para realizar tareas de geoquímica. Esto implica, detalló, ir tomando muestras cada 50 o 100 metros, para analizar lo que se manifiesta en la superficie.

“Una vez que tengamos esta información, se pasa a la geofísica, que a veces son trabajos de magnetometría o de líneas IP, u otra tecnología. Y cuando se contrasta toda esa información, recién se puede analizar dónde, y si vale la pena, ir a perforar”, señaló Gatti.

Esa especie de chequeo es el que vienen realizando el año pasado y que tienen previsto realizar también en 2026. Esto, en una ventana de tiempo muy acotada, de noviembre hasta marzo o abril. De hecho, en 2025, estaban trabajando en el lugar y una nevada los obligó a suspender las tareas, “porque 10 centímetros de nieve no te dejan ver la roca”.

Resaltó que, aunque no resulte visible, las empresas están avanzando y que hay muchos trabajos previos a poder determinar si hay potencial de que un proyecto se convierta en una mina, pero que aún en este momento inicial se contrata gente local, como puesteros y proveedores de comida para los geólogos y técnicos.

“Por primera vez, (la minería) se está tomando como una política de Estado y se ha hecho un trabajo muy eficiente en términos de comunicación y de dar una seguridad jurídica para que las empresas puedan venir a invertir. A nosotros nos han contactado entre 8 y 10 compañías grandes y medianas, internacionales, interesadas en venir a ver los proyectos. Claramente, está cambiando el contexto internacional, nacional y provincial”, manifestó.