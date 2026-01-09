9 de enero de 2026 - 11:28

Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

VEA y Disco activan en enero un reintegro del 20% con MODO. Aplica de viernes a domingo, con tope de $25.000 por banco en compras presenciales.

Supermercado ahorro MODO BNA+
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los supermercados VEA y Disco relanzan una promoción clave para quienes hacen compras grandes durante el mes. Pagando con MODO, se puede acceder a un reintegro de hasta $25.000 en consumos presenciales.

Leé además

El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

Por Melisa Sbrocco
Descuentos y reintegros en combustibles durante enero de 2026

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Por Redacción Economía

El beneficio está disponible los viernes, sábados y domingos, y permite combinar el descuento con promociones bancarias vigentes, siempre que el pago se realice en el supermercado a través de QR.

Cómo funciona el reintegro de $25.000 en VEA y Disco con MODO

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. El pago debe hacerse de manera presencial, escaneando un código QR con MODO, desde la app MODO o desde las apps bancarias integradas.

jubilada supermercado compras
Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina por bancos y billeteras adheridas. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

    MODO

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral Espejo 143 Segunda Seccion Mendoza

  • Vea San Martín 698 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea Sarmiento 998 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 3825 Guaymallen Mendoza

  • Vea I Molina 325 Guaymallen Mendoza

  • Vea Paso De Los Andes 850 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea América 2780 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea Perito Moreno 1481 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea Av Belgrano 1318 Quinta Seccion Mendoza

  • Vea San Miguel 1650 Las Heras Mendoza

  • Vea Santiago Del Estero 25 Mendoza Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 1105 Guaymallen Mendoza

  • Vea 9 De Julio 100 San Martin Mendoza

  • Vea Perrupato 356 San Martin Mendoza

  • Vea Lavalle 942 Rivadavia Mendoza

  • Vea San Martín 1211 Tunuyan Mendoza

  • Vea Rawson 2600 Maipú Mendoza

  • Vea Padre Vázquez 328 Maipu Mendoza

  • Vea Paso De Los Andes 82 Mendoza Mendoza

  • Vea Av Acceso Este 3280 Mendoza Mendoza

  • Vea Lisandro Moyano 302 Las Heras Mendoza

  • Vea Av H Yrigoyen 875 San Rafael Mendoza

  • Vea Ruta Panamericana 2675 Godoy Cruz Mendoza

  • Vea Matienzo 936 Guaymallen Mendoza

  • Vea San Martín 880 Lujan Cuyo Mendoza

  • Vea Av. Bandera De Andes Y 9 De Julio Guaymallen Mendoza

  • Vea Tropero Sosa 15 Mendoza Mendoza

  • Vea Lamadrid Y Espejo Guaymallen Mendoza

  • Vea Urquiza 3620 Maipu Mendoza

  • Vea Patricias Mendocinas 17301744 Mendoza Mendoza

  • Vea Liniers 235 Tupungato Mendoza

  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B Dalvian) Mendoza Mendoza

  • Vea San Juan Bosco 462 San Carlos Mendoza

  • Vea Av. Mitre Y Patricias Argentinas San Rafael Mendoza

  • Vea Av Del Libertador Norte 229 General Alvear Mendoza

  • Vea Jorge A. Calle 601 Y Neuquen Sexta Sección Mendoza

  • Vea Independencia Esquina Chaco Las Heras Mendoza

  • Vea Las Cañas 1833 Guaymallen Mendoza

  • Vea Av. El Libertador 755 San Rafael Mendoza

  • Vea Julio A. Roca Esq Calle Pública Malargue Mendoza

  • Vea Ruta 82 Km Lujan De Cuyo Mendoza

  • Vea Libertador Gral. San Martin 4795 Rivadavia Mendoza

  • Vea Av. San Lorenzo ( Entre Laprida Y Brown) Concordia Mendoza

  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian) Mendoza Mendoza

  • Vea Bandera De Los Andes 424 Guaymallen Mendoza

  • Vea Av. Belgrano 1318/1340 Quinta Seccion Mendoza

Cuánto hay que gastar y cómo obtener el reintegro máximo

Para acceder al reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra mínima de $100.000 en un solo pago en VEA o Disco, siempre los viernes, sábados o domingos, pagando con QR MODO.

El reintegro es por banco y por mes, se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada y puede acumularse con otros descuentos bancarios. La promo está vigente del 1 al 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total de reintegros asignado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio solo aplica en compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve $25.000 con tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica en compras presenciales y online realizadas con MODO en comercios

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero: cómo ahorrar $20.000 con 17 bancos distintos

Por Melisa Sbrocco
compras en chile: cual es el limite de la franquicia permitida y cuantos celulares se pueden traer sin pagar impuestos

Compras en Chile: cuál es el límite de la franquicia permitida y cuántos celulares se pueden traer sin pagar impuestos

Por Redacción Economía