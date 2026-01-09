Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Los supermercados VEA y Disco relanzan una promoción clave para quienes hacen compras grandes durante el mes. Pagando con MODO, se puede acceder a un reintegro de hasta $25.000 en consumos presenciales.
VEA y Disco activan en enero un reintegro del 20% con MODO. Aplica de viernes a domingo, con tope de $25.000 por banco en compras presenciales.
Los supermercados VEA y Disco relanzan una promoción clave para quienes hacen compras grandes durante el mes. Pagando con MODO, se puede acceder a un reintegro de hasta $25.000 en consumos presenciales.
El beneficio está disponible los viernes, sábados y domingos, y permite combinar el descuento con promociones bancarias vigentes, siempre que el pago se realice en el supermercado a través de QR.
La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. El pago debe hacerse de manera presencial, escaneando un código QR con MODO, desde la app MODO o desde las apps bancarias integradas.
Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina por bancos y billeteras adheridas. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander (solo con VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
Vea Gral Espejo 143 Segunda Seccion Mendoza
Vea San Martín 698 Godoy Cruz Mendoza
Vea Sarmiento 998 Godoy Cruz Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825 Guaymallen Mendoza
Vea I Molina 325 Guaymallen Mendoza
Vea Paso De Los Andes 850 Godoy Cruz Mendoza
Vea América 2780 Godoy Cruz Mendoza
Vea Perito Moreno 1481 Godoy Cruz Mendoza
Vea Av Belgrano 1318 Quinta Seccion Mendoza
Vea San Miguel 1650 Las Heras Mendoza
Vea Santiago Del Estero 25 Mendoza Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105 Guaymallen Mendoza
Vea 9 De Julio 100 San Martin Mendoza
Vea Perrupato 356 San Martin Mendoza
Vea Lavalle 942 Rivadavia Mendoza
Vea San Martín 1211 Tunuyan Mendoza
Vea Rawson 2600 Maipú Mendoza
Vea Padre Vázquez 328 Maipu Mendoza
Vea Paso De Los Andes 82 Mendoza Mendoza
Vea Av Acceso Este 3280 Mendoza Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302 Las Heras Mendoza
Vea Av H Yrigoyen 875 San Rafael Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675 Godoy Cruz Mendoza
Vea Matienzo 936 Guaymallen Mendoza
Vea San Martín 880 Lujan Cuyo Mendoza
Vea Av. Bandera De Andes Y 9 De Julio Guaymallen Mendoza
Vea Tropero Sosa 15 Mendoza Mendoza
Vea Lamadrid Y Espejo Guaymallen Mendoza
Vea Urquiza 3620 Maipu Mendoza
Vea Patricias Mendocinas 17301744 Mendoza Mendoza
Vea Liniers 235 Tupungato Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B Dalvian) Mendoza Mendoza
Vea San Juan Bosco 462 San Carlos Mendoza
Vea Av. Mitre Y Patricias Argentinas San Rafael Mendoza
Vea Av Del Libertador Norte 229 General Alvear Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 Y Neuquen Sexta Sección Mendoza
Vea Independencia Esquina Chaco Las Heras Mendoza
Vea Las Cañas 1833 Guaymallen Mendoza
Vea Av. El Libertador 755 San Rafael Mendoza
Vea Julio A. Roca Esq Calle Pública Malargue Mendoza
Vea Ruta 82 Km Lujan De Cuyo Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martin 4795 Rivadavia Mendoza
Vea Av. San Lorenzo ( Entre Laprida Y Brown) Concordia Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian) Mendoza Mendoza
Vea Bandera De Los Andes 424 Guaymallen Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340 Quinta Seccion Mendoza
Para acceder al reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra mínima de $100.000 en un solo pago en VEA o Disco, siempre los viernes, sábados o domingos, pagando con QR MODO.
El reintegro es por banco y por mes, se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada y puede acumularse con otros descuentos bancarios. La promo está vigente del 1 al 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total de reintegros asignado.