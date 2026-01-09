Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Los supermercados VEA y Disco relanzan una promoción clave para quienes hacen compras grandes durante el mes. Pagando con MODO , se puede acceder a un reintegro de hasta $25.000 en consumos presenciales.

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

El beneficio está disponible los viernes, sábados y domingos , y permite combinar el descuento con promociones bancarias vigentes, siempre que el pago se realice en el supermercado a través de QR.

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco , con un tope de $25.000 por banco por mes . El pago debe hacerse de manera presencial, escaneando un código QR con MODO , desde la app MODO o desde las apps bancarias integradas.

Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina por bancos y billeteras adheridas. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria .

Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP MODO

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

Vea Gral Espejo 143 Segunda Seccion Mendoza

Vea San Martín 698 Godoy Cruz Mendoza

Vea Sarmiento 998 Godoy Cruz Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825 Guaymallen Mendoza

Vea I Molina 325 Guaymallen Mendoza

Vea Paso De Los Andes 850 Godoy Cruz Mendoza

Vea América 2780 Godoy Cruz Mendoza

Vea Perito Moreno 1481 Godoy Cruz Mendoza

Vea Av Belgrano 1318 Quinta Seccion Mendoza

Vea San Miguel 1650 Las Heras Mendoza

Vea Santiago Del Estero 25 Mendoza Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105 Guaymallen Mendoza

Vea 9 De Julio 100 San Martin Mendoza

Vea Perrupato 356 San Martin Mendoza

Vea Lavalle 942 Rivadavia Mendoza

Vea San Martín 1211 Tunuyan Mendoza

Vea Rawson 2600 Maipú Mendoza

Vea Padre Vázquez 328 Maipu Mendoza

Vea Paso De Los Andes 82 Mendoza Mendoza

Vea Av Acceso Este 3280 Mendoza Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302 Las Heras Mendoza

Vea Av H Yrigoyen 875 San Rafael Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675 Godoy Cruz Mendoza

Vea Matienzo 936 Guaymallen Mendoza

Vea San Martín 880 Lujan Cuyo Mendoza

Vea Av. Bandera De Andes Y 9 De Julio Guaymallen Mendoza

Vea Tropero Sosa 15 Mendoza Mendoza

Vea Lamadrid Y Espejo Guaymallen Mendoza

Vea Urquiza 3620 Maipu Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 17301744 Mendoza Mendoza

Vea Liniers 235 Tupungato Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B Dalvian) Mendoza Mendoza

Vea San Juan Bosco 462 San Carlos Mendoza

Vea Av. Mitre Y Patricias Argentinas San Rafael Mendoza

Vea Av Del Libertador Norte 229 General Alvear Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 Y Neuquen Sexta Sección Mendoza

Vea Independencia Esquina Chaco Las Heras Mendoza

Vea Las Cañas 1833 Guaymallen Mendoza

Vea Av. El Libertador 755 San Rafael Mendoza

Vea Julio A. Roca Esq Calle Pública Malargue Mendoza

Vea Ruta 82 Km Lujan De Cuyo Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martin 4795 Rivadavia Mendoza

Vea Av. San Lorenzo ( Entre Laprida Y Brown) Concordia Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian) Mendoza Mendoza

Vea Bandera De Los Andes 424 Guaymallen Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340 Quinta Seccion Mendoza

Cuánto hay que gastar y cómo obtener el reintegro máximo

Para acceder al reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra mínima de $100.000 en un solo pago en VEA o Disco, siempre los viernes, sábados o domingos, pagando con QR MODO.

El reintegro es por banco y por mes, se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada y puede acumularse con otros descuentos bancarios. La promo está vigente del 1 al 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total de reintegros asignado.