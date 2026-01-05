5 de enero de 2026 - 11:27

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero: cómo ahorrar $20.000 con 17 bancos distintos

El beneficio permite obtener un reintegro del 20% pagando con MODO los lunes, con un tope de $20.000 y compras mínimas de $50.000.

El reintegro aplica en compras presenciales y online realizadas con MODO en comercios

Vuelve el reintegro a Chango Más con una promoción que permite recuperar parte del dinero gastado en compras realizadas durante enero. El beneficio alcanza un tope de $20.000 y aplica tanto en locales físicos como en compras online.

La iniciativa está disponible para usuarios que paguen con MODO, cumplan con un monto mínimo de compra y utilicen tarjetas emitidas por bancos adheridos.

Reintegro a Chango Más: cómo aprovechar $20.000 en enero

El reintegro a Chango Más consiste en una bonificación del 20% sobre el monto total bruto de la compra realizada en los comercios adheridos, con un tope de $20.000 por usuario por mes.

Para alcanzar el tope de $20.000, es necesario gastar $100.000 en una sola compra.

La promoción está vigente desde las 00:00 horas del 5 de enero de 2026 hasta las 23:59 horas del 26 de enero de 2026, o hasta alcanzar el límite global de $952.654.500 en reintegros. Aplica únicamente los días lunes y exige un monto mínimo de compra de $50.000.

El pago debe realizarse a través de MODO, ya sea desde la app o desde aplicaciones bancarias integradas, escaneando un código QR o utilizando el botón de pago habilitado. Se aceptan tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina, y no aplica para pagos con transferencia bancaria.

Bancos y billeteras adheridos a la promoción

• Banco Santander

• Banco Nación

• Banco Galicia

• Banco BBVA

• Banco Macro

• Banco Santa Fe

• Banco Entre Ríos

• Banco San Juan

• Banco Santa Cruz

• Banco ICBC

• Banco Supervielle

• Banco Credicoop

• Banco Ciudad

• Banco Bancor

• Banco Comafi

• Banco Columbia

• Banco del Sol

• Billetera YOY

• Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar para recuperar el tope de $20.000 y dónde usarlo en Mendoza

Para alcanzar el tope máximo de reintegro de $20.000, es necesario realizar una compra de $100.000, ya que la bonificación equivale al 20% del monto total. Si se gasta el mínimo exigido de $50.000, el reintegro será de $10.000.

La promoción está vigente durante enero y cuenta con la participación de bancos y billeteras de todo el país.

En la provincia de Mendoza, la promoción puede utilizarse en locales de Chango Más ubicados en Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín, Las Heras; Maza 470, Maipú; Av. Boulogne Sur Mer 700, San Martín; San Martín Sur 2575, Palmares; y Moldes 1023 y Acceso Sur, Guaymallén. Para acceder al beneficio, el usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago.

