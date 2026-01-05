Vuelve el reintegro a Chango Más en enero: cómo ahorrar $20.000 con 17 bancos distintos

Vuelve el reintegro a Chango Más con una promoción que permite recuperar parte del dinero gastado en compras realizadas durante enero . El beneficio alcanza un tope de $20.000 y aplica tanto en locales físicos como en compras online .

La iniciativa está disponible para usuarios que paguen con MODO , cumplan con un monto mínimo de compra y utilicen tarjetas emitidas por bancos adheridos .

El reintegro a Chango Más consiste en una bonificación del 20% sobre el monto total bruto de la compra realizada en los comercios adheridos , con un tope de $20.000 por usuario por mes .

La promoción está vigente desde las 00:00 horas del 5 de enero de 2026 hasta las 23:59 horas del 26 de enero de 2026 , o hasta alcanzar el límite global de $952.654.500 en reintegros . Aplica únicamente los días lunes y exige un monto mínimo de compra de $50.000 .

Para alcanzar el tope de $20.000, es necesario gastar $100.000 en una sola compra.

El pago debe realizarse a través de MODO , ya sea desde la app o desde aplicaciones bancarias integradas, escaneando un código QR o utilizando el botón de pago habilitado . Se aceptan tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina , y no aplica para pagos con transferencia bancaria .

Bancos y billeteras adheridos a la promoción

• Banco Santander

• Banco Nación

• Banco Galicia

• Banco BBVA

• Banco Macro

• Banco Santa Fe

• Banco Entre Ríos

• Banco San Juan

• Banco Santa Cruz

• Banco ICBC

• Banco Supervielle

• Banco Credicoop

• Banco Ciudad

• Banco Bancor

• Banco Comafi

• Banco Columbia

• Banco del Sol

• Billetera YOY

• Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar para recuperar el tope de $20.000 y dónde usarlo en Mendoza

Para alcanzar el tope máximo de reintegro de $20.000, es necesario realizar una compra de $100.000, ya que la bonificación equivale al 20% del monto total. Si se gasta el mínimo exigido de $50.000, el reintegro será de $10.000.

La promoción está vigente durante enero y cuenta con la participación de bancos y billeteras de todo el país.

En la provincia de Mendoza, la promoción puede utilizarse en locales de Chango Más ubicados en Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín, Las Heras; Maza 470, Maipú; Av. Boulogne Sur Mer 700, San Martín; San Martín Sur 2575, Palmares; y Moldes 1023 y Acceso Sur, Guaymallén. Para acceder al beneficio, el usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago.