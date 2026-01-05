Vuelve el reintegro a Chango Más en enero: cómo ahorrar $20.000 con 17 bancos distintos

Vuelve el reintegro a Chango Más con una promoción que permite recuperar parte del dinero gastado en compras realizadas durante enero. El beneficio alcanza un tope de $20.000 y aplica tanto en locales físicos como en compras online.
El beneficio permite obtener un reintegro del 20% pagando con MODO los lunes, con un tope de $20.000 y compras mínimas de $50.000.
La iniciativa está disponible para usuarios que paguen con MODO, cumplan con un monto mínimo de compra y utilicen tarjetas emitidas por bancos adheridos.
El reintegro a Chango Más consiste en una bonificación del 20% sobre el monto total bruto de la compra realizada en los comercios adheridos, con un tope de $20.000 por usuario por mes.
La promoción está vigente desde las 00:00 horas del 5 de enero de 2026 hasta las 23:59 horas del 26 de enero de 2026, o hasta alcanzar el límite global de $952.654.500 en reintegros. Aplica únicamente los días lunes y exige un monto mínimo de compra de $50.000.
El pago debe realizarse a través de MODO, ya sea desde la app o desde aplicaciones bancarias integradas, escaneando un código QR o utilizando el botón de pago habilitado. Se aceptan tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina, y no aplica para pagos con transferencia bancaria.
Bancos y billeteras adheridos a la promoción
• Banco Santander
• Banco Nación
• Banco Galicia
• Banco BBVA
• Banco Macro
• Banco Santa Fe
• Banco Entre Ríos
• Banco San Juan
• Banco Santa Cruz
• Banco ICBC
• Banco Supervielle
• Banco Credicoop
• Banco Ciudad
• Banco Bancor
• Banco Comafi
• Banco Columbia
• Banco del Sol
• Billetera YOY
• Billetera BUEPP
Para alcanzar el tope máximo de reintegro de $20.000, es necesario realizar una compra de $100.000, ya que la bonificación equivale al 20% del monto total. Si se gasta el mínimo exigido de $50.000, el reintegro será de $10.000.
En la provincia de Mendoza, la promoción puede utilizarse en locales de Chango Más ubicados en Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín, Las Heras; Maza 470, Maipú; Av. Boulogne Sur Mer 700, San Martín; San Martín Sur 2575, Palmares; y Moldes 1023 y Acceso Sur, Guaymallén. Para acceder al beneficio, el usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago.