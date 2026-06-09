Nuevo Plan Hogar: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y cuántas garrafas cubre el subsidio

El Gobierno nacional confirmó que junio será el último mes para que los beneficiarios del ex Plan Hogar se inscriban en el nuevo esquema de subsidios para garrafas. El sistema reemplaza el pago mensual administrado por ANSES por un mecanismo de reintegros directos sobre la compra de gas envasado.

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La nueva modalidad funcionará a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y permitirá recibir un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos . Para acceder al beneficio, los usuarios deberán comprar en comercios adheridos utilizando billeteras virtuales habilitadas como BNA+ o MODO .

El nuevo esquema impulsado por la Secretaría de Energía elimina el tradicional Plan Hogar y establece un sistema de devolución del dinero luego de la compra de la garrafa. De esta manera, los usuarios deberán pagar el envase en un comercio adherido y posteriormente recibirán el reintegro correspondiente en su cuenta bancaria o billetera virtual.

Las billeteras virtuales serán obligatorias para cobrar el reintegro por la compra de garrafas subsidiadas.

Massa pidió revertir la medida que afectaba a billeteras virtuales - Imagen ilustrativa / Web

Según informó el Gobierno, los titulares del ex Plan Hogar tendrán tiempo hasta el 30 de junio para completar la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El trámite es obligatorio para continuar recibiendo la asistencia estatal destinada a hogares sin acceso a gas natural.

El nuevo mecanismo exige cumplir con tres condiciones principales:

Estar inscripto en el ReSEF.

Comprar la garrafa en un comercio adherido.

Pagar mediante las aplicaciones BNA+ o MODO.

En el caso de MODO, el usuario podrá operar con cualquiera de los bancos adheridos a la plataforma, por lo que no será obligatorio tener cuenta en el Banco Nación para acceder al subsidio.

El reintegro fijado por el Gobierno será de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, aunque el monto podrá actualizarse según las variaciones del precio del gas licuado de petróleo (GLP). Además, el sistema mantendrá un límite de unidades subsidiadas por hogar dependiendo de la época del año.

Cuántas garrafas cubre el subsidio y cuánto se puede cobrar por mes

La cantidad de garrafas incluidas dentro del beneficio variará según la temporada. Durante los meses de mayor consumo energético, el Estado otorgará una cobertura más amplia para acompañar la demanda de calefacción y cocina.

El esquema quedó definido de la siguiente manera:

Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre: hasta dos garrafas de 10 kilos por mes .

. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo: una garrafa mensual. "Garrafa social” a 16 pesos en Luján El subsidio ahora se cobra mediante reintegros tras comprar la garrafa.

Con este sistema, una familia podrá recibir hasta $19.186 mensuales durante el invierno en concepto de reintegros. En el resto del año, el beneficio alcanzará una devolución de $9.593 por mes.

La medida mantiene un criterio similar al antiguo Plan Hogar, aunque cambia el mecanismo de pago y control del subsidio.

Requisitos para acceder al Nuevo Plan Hogar y quiénes quedan excluidos

Podrán acceder al beneficio los ex titulares del Plan Hogar, los usuarios de garrafas que nunca estuvieron registrados en el RASE y aquellas personas que necesiten actualizar datos familiares o de ingresos.

Para recibir el reintegro, los hogares deberán tener ingresos familiares mensuales iguales o inferiores a $4.303.392, equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). También podrán acceder quienes superen ese límite pero cuenten con alguna de estas condiciones:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra.

Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

El Gobierno también estableció exclusiones patrimoniales para acceder al subsidio. No podrán recibir el beneficio quienes:

Tengan vehículos con menos de tres años de antigüedad, salvo casos con CUD.

Posean tres o más inmuebles.

Sean titulares de embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias.

La inscripción al nuevo esquema se realiza exclusivamente de forma online a través de la página oficial de subsidios del Gobierno nacional y requiere contar con una cuenta activa en Mi Argentina.