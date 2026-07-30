La marca brasileña que abre su primera tienda en Argentina y ya tiene a Mendoza en la mira

La cadena brasileña de joyería y accesorios Morana , líder en su segmento en Brasil, desembarcará en la Argentina con la apertura de su primer local a fines de agosto en el barrio porteño de Recoleta y ya tiene en la mira a Mendoza para expandirse.

La cadena de supermercados que tiene más de 1.000 sucursales y busca comprador para su negocio en Argentina

Llega otra gigante internacional a la Argentina: hasta 20 locales de ropa y una inversión de USD 20 millones

El desembarco se concretará de la mano de Blue Star Group, la empresa argentina propietaria de Todomoda e Isadora, que selló una alianza estratégica para impulsar la expansión regional de la marca.

El arribo de Morana representa un nuevo movimiento de cadenas internacionales en el mercado minorista argentino y forma parte de la estrategia de Blue Star Group para consolidarse como un operador multimarca con presencia en distintos países de América Latina.

Fundada en 2002 por el empresario Jae Ho Lee, Morana concentra cerca del 20% del mercado brasileño de bijouterie y accesorios, con una red de aproximadamente 340 tiendas . Argentina será el primer destino internacional de la compañía, marcando el inicio de su expansión fuera de Brasil.

Llega la cadena brasileña de bijouterie Morana a la Argentina

La novedad se suma a los arribos de la cadena francesa de ropa Kiabi y la famosa tienda de fast fashion H&M , así como la expansión ya anticipada de Decathlon, Miniso, Indian y VIctoria's Secret, entre otras firmas extranjeras.

Cuándo y dónde abrirá Morana en Argentina

El primer local de Morana en Argentina abrirá a fines de agosto sobre la avenida Santa Fe al 1962, en Recoleta, mientras que una segunda sucursal está prevista para noviembre de este año, también en la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos establecimientos serán operados directamente por Blue Star Group, que apostará inicialmente por un esquema de gestión propia antes de evaluar un eventual desarrollo mediante franquicias.

De la mano de Todomoda e Isadora, llega la cadena brasileña de bijouterie Morana a la Argentina Web

Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, explicó al medio especializado iProfesional que la alianza combina las fortalezas de ambas compañías y afirmó que, una vez evaluados los resultados de las primeras tiendas, estudiarán la apertura de sucursales en otras ciudades del país.

"Blue Star Group aportará su experiencia en desarrollo de marcas, retail, expansión internacional y conocimiento del consumidor argentino, mientras que Morana contribuirá con su modelo de franquicias, su experiencia en el segmento premium accesible y su capacidad de renovación permanente de productos", dijo.

"A partir de los resultados iniciales evaluaremos otras plazas importantes del país. Ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza forman parte naturalmente del análisis de expansión nacional", adelantó Castelli, aunque aclaró que la prioridad será crecer de manera sostenible.

Morana promete ser diferente a Todomoda e Isadora

Aunque compartirá grupo empresario con Todomoda e Isadora, Morana buscará posicionarse en un segmento distinto.

La nueva marca estará orientada a mujeres adultas que buscan accesorios de mayor calidad y una experiencia de compra más personalizada. Su catálogo incluirá más de 5.000 productos, aros, collares, pulseras, anillos, piezas bañadas en oro de 22 quilates y rodio.

En tanto, los precios irán desde los $12.000 hasta los $120.000.

La propuesta apunta al segmento denominado "premium accesible", con foco tanto en compras personales como en regalos.